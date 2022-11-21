ЗС РФ із першого дня вторгнення втратили понад 8 тисяч одиниць техніки, — Oryx

Росіяни під час бойових дій втратили щонайменше 1500 танків і майже 1750 бойових машин піхоти.

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Із першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ втратили щонайменше 8044 одиниць військової техніки. Про це йдеться у звіті, підготовленому аналітичним проєктом Oryx.

Вивчивши дані, підтверджені фото- й відеоматеріалами, експерти дійшли висновку, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила не менше 8044 одиниць військової техніки.

Зі зазначеної кількості, як стверджують аналітики, знищено було 4927 одиниць, ще 300 — кинуті на поле бою, а 198 — зазнали пошкоджень і були виведені з ладу. У звіті Oryx ідеться, що як мінімум 2619 одиниць бойової техніки були захоплені солдатами Збройних сил України як військові трофеї.

Втрати ЗС РФ у техніці з початку повномасштабного вторгнення:

1504 танки (862 з них було знищено, 522 — захоплено ЗСУ);

718 бойових броньованих машин (439 знищено, 245 захоплено);

1748 бойових машин піхоти (1078 знищено, 553 захоплено);

154 реактивні системи залпового вогню;

80 ЗРК.

Окрім цього, проєкт Oryx озвучив втрати України в техніці за час повномасштабної війни — 2289 одиниць, із яких:

знищено — 1372;

пошкоджено — 94;

кинуто — 60;

захоплено — 762.

У своєму звіті аналітики нагадують, що рахують втрати серед бойової техніки, якщо в розпорядженні є фото- й відеодокази.

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський порівняв втрати Росії та України з початку повномасштабного вторгнення. За словами глави держави, Кремль убитими та пораненими втратив у 10 разів більше, ніж українські Збройні сили.

Пентагон США, зі свого боку, вважає, що з першого дня вторгнення Росія втратила в Україні вбитими та пораненими близько 100 тисяч військовослужбовців.