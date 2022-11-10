Вищі у 10 разів: Зеленський порівняв втрати Росії та України (відео)

Зачищати країну від російських окупантів, за словами українського лідера, допомогла артилерія США та Європи. Тільки під Бахмутом ЗС РФ щодня втрачають убитими до 100 людей.

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Втрати російських військових в Україні у 10 разів вищі, ніж у Збройних Силах України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

Зеленський не назвав точних цифр, але зауважив наявність "дуже суттєвої різниці".

Російське командування не шкодує солдатів і відправляє воювати як "гарматне м'ясо", тому й втрати у РФ набагато більші, пояснив глава держави.

[ + – ] Зеленський подякував американським платникам податків за мільярдну допомогу Україні

Український лідер вказав на злам наступу агресора завдяки артилерії, наданій США та Європою.

"Кожного разу, коли ми просимо артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових. Ми їх (окупантів) зупинили, деокупували більшу частину території. Справді, нам допомогла артилерія та нові технології", — наголосив Зеленський.

[ + – ] Зламати наступ ЗС РФ допомогла артилерія, надана США та Європою

Президент відповів на заяву Пентагону про втрату Росією половини танків у війні з Україною. Ці оцінки близькі до реальності, вважає він.

"Це більш-менш відповідає дійсності. Хоча, відверто кажучи, реальної картини (втрат), особливо в особовому складі, ніхто не знає", — заявив Зеленський.

Президент України також подякував американським платникам податків за мільярдну військову допомогу Україні та просив продовжити її.

"Ми дуже хотіли б, щоб обсяг підтримки залишився незмінним після виборів до Конгресу. Потрібно зберегти двопартійну підтримку після виборів", — сказав він.

Понад 100 тисяч убитих чи поранених в Україні — дані Об'єднаного комітету начальників штабів США

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що на війні в Україні загинули або отримали поранення понад 100 тисяч російських військових.

ЗСУ, за його оцінкою, могли зазнати аналогічних втрат.

Генштаб ЗСУ у зведенні за 10 листопада повідомив про майже 79 тисяч загиблих військових РФ, знищення 2800 одиниць танків і понад 5600 бронемашин.

Російське командування востаннє повідомляло про втрати 21 вересня, на той момент нібито загинули 5 937 загарбників. Глава Чечні Рамзан Кадиров у вересні розповів про понад 3,3 тис. чеченських сімей, у яких родичі загинули в Україні.

Американський генерал заявив, що внаслідок війни загинуло приблизно 40 тисяч мирних українців.

Нагадаємо, що ЗМІ писали про втрати у 155-й гвардійській бригаді морпіхів РФ. Два дні вони намагалися штурмувати гарнізон ЗСУ у Павлівці, внаслідок чого 63 солдати загинули.

Речник угруповання військ "Схід" ЗСУ Сергій Череватий казав, що під Бахмутом окупанти щодня втрачають убитими від 70 до 100 осіб.