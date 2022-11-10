Выше в 10 раз: Зеленский сравнил потери России и Украины (видео)

Зачищать страну от российских оккупантов, по словам украинского лидера, помогла артиллерия США и Европы. Только под Бахмутом ВС РФ каждый день теряют убитыми до 100 человек.

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Потери российских военных в Украине в 10 раз выше, чем в Вооруженных силах Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

Зеленский не назвал точных цифр, но заметил наличие "очень существенной разницы".

Российское командование не жалеет солдат и отправляет воевать в качестве "пушечного мяса", поэтому и потери у РФ намного больше, объяснил глава государства.

[ + – ] Зеленский поблагодарил американских налогоплательщиков за миллиардную помощь Украине

Украинский лидер указал на слом наступления агрессора благодаря артиллерии, предоставленной США и Европой.

"Всякий раз, когда мы просим артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а в первую очередь о защите наших военных. Мы их (оккупантов) остановили, деоккупировали большую часть территории. Действительно, нам помогла артиллерия и новые технологии", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] Сломить наступление ВС РФ помогла артиллерия, предоставленная США и Европой

Президент ответил на заявление Пентагона об утрате Россией половины танков в войне с Украины. Эти оценки близки к реальности, полагает он.

"Это более-менее соответствует действительности. Хотя, откровенно говоря, реальной картины (потерь), особенно по личному составу, никто не знает", — заявил Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил американских налогоплательщиков за миллиардную военную помощь Украине и просил продолжить ее.

"Мы бы очень хотели, чтобы объем поддержки остался прежним после выборов в Конгресс. Нужно сохранить двухпартийную поддержку после выборов", — сказал он.

Более 100 тысяч убиты или ранены в Украине — данные Объединенного комитета начальников штабов США

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что на войне в Украине погибли или были ранены более 100 тысяч российских военных.

ВСУ, по его оценке, могли понести аналогичные потери.

Генштаб ВСУ в сводке на 10 ноября сообщил о почти 79 тысячах погибших военных РФ, уничтожении 2800 единиц танков и более 5600 боронемашин.

Российское командование последний раз докладывало о потерях 21 сентября, на тот момент якобы погибли 5937 захватчиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров в сентябре рассказала о более 3,3 тыс. чеченских семей, у которых родственники погибли в Украине.

Американский генерал заявил, что в результате войны погибли примерно 40 тысяч мирных украинцев.

Напомним, что СМИ писали о потерях в 155-й гвардейской бригады морпехов РФ. Два дня они пытались штурмовать гарнизон ВСУ в Павловке, в результате 63 солдата погибли.

Cпикер группировки войск "Восток" ВСУ Сергей Череватый говорил, что под Бахмутом оккупанты каждый день теряют убитыми от 70 до 100 человек.