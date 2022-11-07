"Фабрика смерти": ВС РФ ежедневно теряют до 100 убитыми в боях за Бахмут, — командование

Похожие потери среди личного состава также фиксируются на Авдеевском направлении, а также в районе Кременной и Сватово.

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В прифронтовом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, а ВС РФ ежедневно теряют убитыми от 70 до 100 своих военнослужащих. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки войск "Восток" Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По словам офицера, попытки захватить прифронтовой Бахмут стали для россиян "фабрикой смерти". Ежедневно ВС РФ теряют убитыми от 70 до 100 своих военнослужащих.

Более того, как подчеркивает Череватый, российская армия получает такое же число раненых солдат, а Бахмут остается под контролем Украины из-за мужества и стойкости, которые во время ожесточенных боев проявляют бойцы ВСУ.

"Когда назреет момент, и мы увидим, что мы сможем нанести более серьезный удар, то это обязательно будет сделано, но не ценой жизней наших военнослужащих, а техническим преимуществом, когда сосредоточим резервы для мощного огневого удара, удара танковыми подразделениями. Это будет сделано, как уже делалось во время Харьковской и Лиманской операций", — продолжил спикер группировки войск, комментируя возможное контрнаступление ВСУ на Бахмутском направлении.

По словам Череватого, ВС РФ несут большие потери не только в боях за Бахмут, но и в районе Авдеевки, Кременной и Сватово. Спикер группировки подчеркивает, в результате серьезных боестолкновений за сутки на указанных направлениях оккупанты теряют сотнями убитых.

[ + – ] ВС РФ ежедневно теряют до 100 убитыми в боях за Бахмут

Отметим, что ранее американское издание The NYT показало бригаду Вооруженных сил Украины, которая защищает Бахмут от российских военных и наемников из ЧВК "Вагнер". По данным журналистов, 58-я отдельная мотопехотная бригада — одно из подразделений ВСУ, участвующих в операции по защите прифронтового города Донетчины.

Также сообщалось, что ВСУ под Бахмутом уничтожили вертолет Ми-8, который ранее стоял на вооружении армии Беларуси. Позже выяснилось, что ликвидированная единица боевой авиации принадлежала частной военной компании "Вагнер", которая активно участвует в боях на Донбассе.