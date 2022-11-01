Под Бахмутом сбили "вагнеровский" вертолет Ми-8, который ранее принадлежал Беларуси, — СМИ

На борту находились офицеры частной военной компании, которые погибли после попадания украинской ракеты.

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Бойцы Вооруженных сил Украины в районе прифронтового Бахмута уничтожили вертолет Ми-8, который ранее стоял на вооружении армии Беларуси. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Денис Казанский.

Об уничтожении вражеского вертолета Ми-8 в районе Бахмута 31 октября проинформировала пресс-служба группы К2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По данным ведомства, боевая единица авиации была ликвидирована на административной границе между Донецкой и Луганской областями.

"Прилетел как-товертолет, чтобы принести смерть в украинские семьи, но небо плотно контролируют прославленные воины зенитно-ракетного дивизиона 54 ОМБр", — говорится в подписи к видеоролику, на котором запечатлен момент уничтожения вертолета.

Позже журналист Денис Казанский уточнил, что ликвидированный вертолет Ми-8 принадлежал частной военной компании "Вагнер". Более того, ранее боевая единица авиации состояла на вооружении армии Беларуси.

"Судя по сообщениям во вражеских телеграм-каналах, в нем были офицеры, которые погибли. Смешно, что видео уничтожения вертолета сначала подхватили российские Z-каналы, которые утверждали, что вертолет украинский и таким образом радостно плясали на костях своих же военных", — продолжил Казанский в своей публикации.

По словам журналиста, бортовые номера и флаг Беларуси на уничтоженном вертолете Ми-8 были закрашены, но их можно идентифицировать.

"Судя по всему, с техникой и авиацией у РФ совсем плохо и в ход пошли уже подгоны от Лукашенко", — резюмировал Денис Казанский, комментируя уничтожение вертолета Ми-8 под Бахмутом.

[ + – ] Под Бахмутом сбили "вагнеровский" вертолет Ми-8, который ранее принадлежал Беларуси

Отметим, что днем ранее росСМИ сообщили о взрыве на военном аэродроме в Псковской области, в результате которого были повреждены российские вертолеты Ка-52.

Также сообщалось, что в течение 31 октября украинским военнослужащим удалось сбить три вертолета Ка-52 на Херсонском направлении.