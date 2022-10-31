ВСУ в Херсонской области сбили еще два вертолета РФ, — ОК "Юг"

Всего в этот понедельник украинские военные уничтожили три российских боевых вертолета. Еще два КА-52 взрыв уничтожил непосредственно на военно-воздушной базе ВС РФ в Псковской области.

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В понедельник, 31 октября, украинские военные уничтожили два боевых российских вертолета КА-52 за три минуты. Об этом сообщила пресс-служба воздушного командования ОК "Юг".

"Сегодня с 18:45 по 18:48 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбили два российских ударных вертолета КА-52", — говорится в сообщении.

Заметим, что на сегодня — это не первый российский военный вертолет, который сбили ВСУ.

Пока продолжалась массированная ракетная атака Украины крылатыми ракетами, военные зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" в 8:20 в Херсонской области сбили вертолет противника КА-52.

Кроме того, в понедельник, 31 октября, в ГУР подтвердили, что на военно-воздушной базе "Веретье" (Псковская область, РФ) мощный взрыв уничтожил два ударных вертолета КА-52 ("Аллигатор").

Они находились на территории военного аэродрома, расположенного недалеко от российско-латвийской границы. Вчера вечером, 30 октября, военнослужащие услышали несколько мощных взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов

Еще два летальных аппарата получили существенные повреждения.

КА-52 "Аллигатор": что это за вертолет

КА52 "Аллигатор" ("Hokum B" по классификации НАТО) – разведывательно-ударный вертолет российского производства. Стоимость одного такого боевого вертолета – около $16 млн.

Напомним, РФ уже потеряла 25% от своих вертолетов Ка-52 на войне с Украиной. Российское командование все чаще прибегает к выполнению рискованных полетов на боевых вертолетах. Это один из немногих доступных вариантов обеспечения непосредственной поддержки войск в бою.

Фокус также писал о том, как 3 октября на передовой уничтожили "Аллигатор". Тактическая группа на Запорожском направлении "приземлила" один из вертолетов оккупантов выстрелом из ПЗРК.