ЗСУ в Херсонській області збили ще два вертольоти РФ, — ОК "Південь"

Загалом цього понеділка українські військові знищили три російські бойові вертольоти. Ще два КА-52 вибух знищив безпосередньо на військово-повітряній базі ЗС РФ у Псковській області.

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У понеділок, 31 жовтня, українські військові знищили два бойові російські вертольоти КА-52 за три хвилини. Про це повідомила пресслужба повітряного командування ОК "Південь".

"Сьогодні з 18:45 по 18:48 у Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збили два російські ударні вертольоти КА-52", — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що на сьогодні це не перший російський військовий вертоліт, який збили ЗСУ.

Поки продовжувалась масована ракетна атака України крилатими ракетами, військові зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" о 8:20 на Херсонщині збили вертоліт противника КА-52.

Крім того, у понеділок, 31 жовтня, в ГУР підтвердили, що на військово-повітряній базі "Веретьє" (Псковська область, РФ) потужний вибух знищив два ударні вертольоти КА-52 ("Алігатор").

Вони була на території військового аеродрому, розташованого неподалік від російсько-латвійського кордону. Учора ввечері, 30 жовтня, військовослужбовці почули кілька потужних вибухів, а потім побачили розкидані уламки двох гелікоптерів.

Ще два летальні апарати отримали суттєві пошкодження.

КА-52 "Алігатор": що це за вертоліт

КА52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість одного такого бойового вертольота — близько $16 млн.

Нагадаємо, РФ уже втратила 25% від своїх гелікоптерів Ка-52 на війні з Україною. Російське командування дедалі частіше вдається до виконання ризикованих польотів на бойових гелікоптерах. Це один із небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.

Фокус також писав про те, як 3 жовтня на передовій знищили "Алігатор". Тактична група на Запорізькому напрямку "приземлила" один із вертольотів окупантів пострілом із ПЗРК.