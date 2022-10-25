РФ втратила 25% своїх вертольотів Ка-52 на війні з Україною, — розвідка Британії

Російське командування дедалі частіше вдається до виконання ризикованих польотів на бойових гелікоптерах. Це один із небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.

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Росія втратила щонайменше 23 бойові гелікоптери Ка-52 "Алігатор" із моменту вторгнення в Україну. Це становить майже 25% від загальної кількості таких гелікоптерів, їх в арсеналі Військово-повітряних сил РФ налічують 90 одиниць. Крім того, це майже половина від загальних втрат гелікоптерів на війні в Україні. Про це повідомляє британська розвідка у Twitter.

У відомстві зазначають, що російські ударні гелікоптери особливо постраждали від переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) української армії. Це пов'язано з тим, що повітряні судна часто працюють із менш послідовним верхнім прикриттям бойових літаків, ніж очікується відповідно до військової доктрини РФ.

Міноборони Британії зазначає, що Росія, як і раніше, не в змозі підтримувати достатню перевагу в повітрі, щоб надійно здійснювати ефективну ближню авіаційну підтримку нерухомим крилом поблизу лінії фронту. Крім того, артилерійські боєприпаси ЗС РФ закінчуються.

Тому російське командування все частіше вдається до виконання ризикованих польотів на бойових гелікоптерах. Це один із небагатьох доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.

Що відомо про Ка-52?

Ка-52 — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Він здатний уражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Згідно з військовою номенклатурою, "Алігатор" вважається командирською машиною і має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби й іншу зброю. Вартість Ка-52 — приблизно $16 млн.

Нагадаємо, 12 жовтня ЗСУ за 18 хвилин збили чотири Ка-52. Один гелікоптер упав на звільненій від ЗС РФ території, а решта — по лінії фронту.

3 жовтня СБУ показали, як на передовій знищили "Алігатор". Тактична група на Запорізькому напрямку "приземлила" один із вертольотів окупантів пострілом із ПЗРК.