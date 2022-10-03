СБУ опублікувала кадри знищення "Альфою" російського вертольота Ка-52 (відео)

Тактична група на Запорізькому напрямку "приземлила" один із вертольотів окупантів пострілом із ПЗРК.

Related video

Бійці Центру спецоперацій "Альфа" знищили на передовому черговому російському гелікоптері Ка-52. Кадри ліквідації техніки ЗС РФ опублікував пресцентр Служби безпеки України.

У відомстві наголошують, що бійці ЦСО "Альфа" проводили бойове завдання на Запорізькому напрямку.

Військовослужбовцям, за даними СБУ, вдалося знищити черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою.

Розвідувально-ударне повітряне судно було ліквідовано пострілом із ПЗРК.

"Тактична група наших фахівців перебувала на передових позиціях, контролюючи район можливого проходу ворожої авіації. І після появи в зоні ураження трьох вертольотів один із російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" внаслідок пострілу з ПЗРК", — йдеться у підписі до опублікованого відео.

[ + – ] Бійці ЦСО "Альфа" СБУ знищили гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку

СБУ не уточнює, коли саме Ка-52 було знищено на Запорізькому напрямку. Однак, як сказано в останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, російські війська протягом 2 жовтня втратили дві одиниці авіації — літак і гелікоптер.

Крім цього, за даними командування, за минулий день ЗСУ ліквідували 320 окупантів, 16 бойових броньованих машин і 15 одиниць автомобільної техніки.

Загалом, втрати ЗС РФ за 2 жовтня становлять:

особовий склад — 320 осіб;

танки — 3;

бойові броньовані машини — 16;

РСЗВ — 1;

літаки — 1;

вертольоти — 1;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11;

автомобільна техніка та цистерни з паливом — 15 одиниць.

[ + – ] Загальні втрати ЗС РФ в Україні за 2 жовтня

Варто зазначити, що наприкінці вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували кадри знищення екіпажів російських "Тигрів". Бійці спецпідрозділу влаштували засідку на окупантів, під час якої було ліквідовано не лише бронеавтомобіль, а й особовий склад ЗС РФ.

Також повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російського генерала, який наказав штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Операцією із захоплення Донецької області, як і прифронтового міста, керував керівник генерал-лейтенант Андрій Мордвічов.