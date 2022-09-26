Сили спецоперацій ЗСУ опублікували кадри знищення екіпажів російських "Тигрів" (відео)

Під час засідки на території Донецької області, за даними командування, також було спалено ще один бронеавтомобіль.

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Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил на Донбасі знищили екіпажі трьох російських бронеавтомобілів "Тигр". Відповідний відеоролик опублікував пресцентр Командування ССО ЗСУ.

Повідомляється, що засідку для окупантів було організовано у лісосмузі на території Донецької області.

Під час виконання бойового завдання група бійців ССО спалила один багатоцільовий бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Тигр". Крім цього, під час спеціальної операції українські військовослужбовці знищили екіпажі трьох інших позашляховиків.

"Після проведення засідки оператори ССО без втрат приступили до виконання інших завдань. Нагадуємо всім окупантам, що несанкціоновані прогулянки українськими лісами завжди закінчуватимуться для них погано", — прокоментувало Командування ССО знищення екіпажів російських "Тигрів" у Донецькій області.

Для ліквідації окупантів українські бійці використали кілька ручних гранаметів, розстрілюючи бронеавтомобілі "Тигр" із короткої дистанції.

[ + – ] ССО ЗСУ влаштували засідку і знищили екіпажі трьох російських "Тигрів"

Нагадаємо, на початку вересня бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ вдалося затрофеїти нову протитанкову міну РФ. Сучасне озброєння ПТКМ-1Р активізується від вібрації, яка виходить від бронетехніки, при цьому уражаюча частина вистрілює повітря і вибухає у верхній півсфері танка.

Також Фокус присвячував свій недавній матеріал Силам спеціальних операцій ЗСУ та публікував п'ять фактів про елітних бійців, які виконують завдання на лінії фронту.