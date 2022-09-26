Силы спецопераций ВСУ опубликовали кадры уничтожения экипажей российских "Тигров" (видео)

В ходе засады на территории Донецкой области, по данным командования, также был сожжен еще один бронеавтомобиль.

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Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил на Донбассе уничтожили экипажи трех российских бронеавтомобилей "Тигр". Соответствующий видеоролик опубликовал пресс-центр Командования ССО ВСУ.

Сообщается, что засада для оккупантов была организована в лесополосе на территории Донецкой области.

Во время выполнения боевого задания группа бойцов ССО спалила один многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости "Тигр". Кроме этого, в ходе специальной операции украинские военнослужащие уничтожили экипажи трех других вседорожников.

"После проведения засады операторы ССО без потерь приступили к выполнению других задач. Напоминаем всем оккупантам, что несанкционированные прогулки по украинским лесам всегда будут заканчиваться для них плохо", — прокомментировало Командование ССО уничтожение экипажей российских "Тигров" в Донецкой области.

Для ликвидации оккупантов украинские бойцы использовали несколько ручных гранаметов, расстреливая бронеавтомобили "Тигр" с короткой дистанции.

[ + – ] ССО ВСУ устроили засаду и уничтожили экипажи трех российских "Тигров"

Напомним, в начале сентября бойцам Сил специальных операций ВСУ удалось затрофеить новейшую противотанковую мину РФ. Современное вооружение ПТКМ-1Р активизируется от вибрации, которая исходит от бронетехники, а его поражающая часть выстреливает в воздух и взрывается в верхней полусфере танка.

Также Фокус посвящал свой недавний материал Силам специальных операций ВСУ и публиковал пять фактов об элитных бойцах, выполняющих задания на линии фронта.