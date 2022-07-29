"Воїни-сіроманці": 5 фактов о Силах специальных операций Украины

Силы спецопераций — это элита украинской армии, которая возрождает казацкие традиции, проводит операции в тылу врага и организовывает сопротивление на оккупированных территориях.

29 июля в Украине отмечают день Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Фокус собрал 5 фактов о роде войск и их операциях.

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Казак-харктерник — что означает эмблема Сил спецопераций?

На эмблеме ССО изображен шагающий волк с поясом-наузом. В ее центре двузуб — знак князь Святослава Храброго. Оборотень — это народный миф о казаках-характерниках, способные превращаться в животных. Авторы новой символики ССО отмечали, что также делается акцент на возможности хана половецкого Боняка превращаться в волка. Это описывалось в "Повести временных лет".

[ + – ] Эмблема Сил спецопераций

Бойцы ССО выполняют задачи по всей линии фронта

Как говорил экс-командующий Силами спецопераций Григорий Галаган, Украина ведет оборону на 270 градусов. Поэтому украинские бойцы ССО ведут свою деятельность всюду. В их полномочия также входит организация движения сопротивления на оккупированных территориях. По словам генерал-майора ССО выполняет такие задачи:

координация движения сопротивления

информационно-психологические операции

"кинетические действия" — боевая работа

[ + – ] Учение бойцов ССО Фото: АрміяInform

Силы спецопераций выполняют диверсии в тылу врага

Украинские бойцы выполнили целый ряд "кинетических действий" в тылу российских войск. Например, 28 апреля силы ССО подорвали мост из Крыма в Мелитополь. Войска РФ перебрасывали через него технику и боеприпасы. Это замедлило действия ВС РФ на направлении в Мелитополь.

[ + – ] Разрушенный мост в Запорожской области Фото: ССО ЗСУ

Двумя неделями ранее военные уничтожили колонну российских войск вместе с мостом. Операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники. Затем работа по установке зарядов и подрыв моста с врагом.

[ + – ] Подрыв колонны ВС РФ под Изюмом

Большая часть выполненной работы бойцами ССО остается за кадром из-за специфики их работы.

Возвращение казацких традиций: ССО освятили оружие на врага в Холодном Яру

До полномасштабного вторжения РФ в Украине бойцы сил Спецопераций восстановили давнюю традицию — освящения оружия на врага в Холодном Яру.

[ + – ] Освящение оружия в Холодном Яру

Это знаковое место для Украины — именно в Холодном Яру было организовано сопротивление советским оккупантам. Холодноярская республика просуществовала не долго, однако как отмечал замкомандующего ССО на тот момент, Украина продолжает славные традиции воинов-украинцев.

[ + – ] Церемония в Холодном Яру

Силы спецопераций — это военная элита армии

Бойцы ССО — это обученные и мотивированные армейцы. Только 10% от всех желающих проходят отбор в ССО. Так как кандидат должен сдать не только физические тесты на квалификационном курсе, но и пройти тяжелые испытания на полигонах.

[ + – ] Документальный фильм об отборе в ССО

Напомним, Силы спецопераций захватили ЗРК "Бук-М", которые сохранили свои боевые возможности. Также сообщалось, что Зеленский сменил командующего ССО на Виктора Хоренко. До этого ССО возглавлял Григорий Галаган.