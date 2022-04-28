ВСУ уничтожили стратегический мост в тылу врага (фото)

Украинским военным удалось ликвидировать логистическую артерию, по которой ВС РФ поставляли оружие и технику из Крыма в Мелитополь.

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Вооруженные Силы Украины подорвали железнодорожный мост в Запорожской области, по которому российские оккупанты доставляли оружие и технику из Крыма на временно неподконтрольные Украине территории. Об этом сообщает командование Сил специальных операций Украины.

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Благодаря этой операции, воины Сил специальных операций Украины замедлили обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению.

Сообщается, что для российских оккупантов это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Через этот мост враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины, в те районы, которые находятся под российской оккупацией. Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмак и Мариуполь.

"Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины", — говорится в сообщении.

[ + – ] Разрушенный мост в Запорожской области Фото: ССО ЗСУ

Эту информацию также подтвердил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По словам чиновника, взрыв моста произошел в 8 утра.

"Сегодня около 8 утра произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района. Через этот мост оккупанты поставляли оружие и топливо из Крыма", — написал чиновник.

Ранее Фокус рассказывал о планах российских оккупантов провести референдум в оккупированном Херсоне. Однако, по мнению мэра города Игоря Колыхаева, создавать новое квазигосударственное образование на территории Украины оккупантам нет смысла. По его версии, российские военные попытаются присоединить часть Херсонской области к уже оккупированному Крыму.