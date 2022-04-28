ЗСУ знищили стратегічний міст у тилу ворога (фото)

Українським військовим вдалося ліквідувати логістичну артерію, через яку ЗС РФ постачали зброю та техніку з Криму в Мелітополь.

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Збройні Сили України підірвали залізничний міст у Запорізькій області, через який російські окупанти доставляли зброю та техніку з Криму на тимчасово непідконтрольні Україні території. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій України.

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Завдяки цій операції воїни Сил спеціальних операцій України уповільнили забезпечення ворожих підрозділів у кримському напрямку.

Повідомляється, що для російських окупантів це був важливий логістичний об'єкт по дорозі з окупованого Криму до Мелітополя. Через цей міст ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси з кримського півострова на материкову частину України, у райони, що знаходяться під російською окупацією. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил у напрямку Полог, Токмак і Маріуполь.

"Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддається ремонту в разі руйнування, було ухвалено рішення про знищення об'єкта. Після ретельного планування операції її успішно виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Зруйнований міст у Запорізькій області Фото: ССО ЗСУ

Цю інформацію також підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. За словами чиновника, вибух мосту стався о 8-й ранку.

"Сьогодні приблизно о 8-ій ранку сталася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю і паливо з Криму", — написав чиновник.

Раніше Фокус розповідав про плани російських окупантів провести референдум в окупованому Херсоні. Проте, на думку мера міста Ігоря Колихаєва, створювати нове квазідержавне утворення на території України окупантам немає сенсу. За його версією, російські військові намагатимуться приєднати частину Херсонської області до вже окупованого Криму.