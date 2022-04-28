"Референдуму не буде": окупанти планують приєднати Херсонську область до Криму, — мер

Мер міста Ігор Колихаєв вважає, що створювати нове квазідержавне утворення на території України окупантам нема сенсу.

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Мер тимчасово окупованого Херсона Ігор Колихаєв вважає, що російська окупаційна влада не планує проводити в регіоні псевдореферендум. На його думку, найімовірніше Херсонську область приєднають до Криму. Про це Колихаєв розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

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За словами мера окупованого міста, спочатку поширювали чутки про те, що загарбники планували шляхом псевдореферендуму створити так звану республіку "ХНР". Внаслідок чого жителі Херсонської області стали намагатися з ризиком для життя виїхати до сусідніх областей, навіть усупереч відсутності зелених коридорів. Проте чіткої інформації про такі плани провести "референдум" Колихаєву невідомо.

"Щодо "референдуму". В мене немає точної інформації. Спілкуюся з жителями нашого міста і бачу, що немає ознак того, що буде "референдум". Коли вони плануватимуть — важко зараз сказати. Що я бачу: "референдуму" не буде". Думаю, що вони, найімовірніше, планують область приєднувати до Криму ", — розповів Колихаєв.

Колихаєв вважає, що за нинішніх умов створювати нове квазідержавне утворення окупантам немає сенсу. Натомість загарбники призначили Володимира Сальдо "комендантом" Херсона, а Олександра Кобця — новим "головою" Херсонської обласної адміністрації.

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Також мер міста повідомив, що в Херсоні продовжуються періодично проходити проукраїнські мітинги, під час яких місцеві жителі виступають проти створення "ХНР". За його словами, трапляються випадки, коли учасники мітингів потім зникають — наразі пропало понад 220 активістів.

"Вийшло понад 100 жителів нашого міста. Проти них застосували шумові гранати та сльозогінний газ. Поранено чотирьох людей, одні з них 71-річна жінка, яка зараз у лікарні, та чоловік 50 років із переломом ноги", — повідомив Колихаєв.

Нагадаємо, що херсонський колаборант Кирило Стремоусов назвав Одесу та Миколаїв російськими містами, жителі яких "чекають на звільнення від нацизму". За його словами, "звільнення" цих міст — лише питання часу.

Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув будь-яку можливість створення так званої "ХНР" на території Херсонської області. Данілов переконаний, що найближчим часом область звільнять від загарбників.