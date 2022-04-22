"Все повернеться в довоєнний стан": Данілов відкинув створення "ХНР" на Херсонщині (відео)

Секретар РНБО назвав спробу провести "референдум" настільки ж штучною, як і сама Росія.

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Секретар РНБО Олексій Данілов відкинув створення "ХНР" на території Херсонської області. Про це він заявив в інтерв'ю "Суспільному".

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Російські окупанти планують провести "референдум" на тимчасово окупованій території Херсонської області. За словами Данілова, Україні все це відомо. Спробу проведення "референдуму" він назвав настільки ж штучною, як і сама Російська Федерація.

"Ніякого "ХНР" не буде. Там буде Україна. Просто зараз ще треба трішки почекати, потрібен певний час для того, щоб там усе повернулося, як було до війни. Це обов'язково станеться. І станеться найближчим часом. Я в цьому більш ніж впевнений", — наголосив Олексій Данілов.

Також Данілов додав, що Україна не визнає жодних подій, які відбуваються на окупованих територіях, починаючи з "референдуму" в Криму у 2014 році, а потім і в Донецькій та Луганській областях. Попри те, що у РФ вважають, що це вже відпрацьована технологія.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомляють, що РФ планує провести "референдум" на Херсонщині. Окупанти активізували підготовку для фейкового "волевиявлення". Водночас в ОВА заявляють, що "референдум" пройде на початку травня. Наразі російські війська шукають кандидата для "керівництва" "ХНР".