"Референдум" на Херсонщині хочуть провести на початку травня, — голова ОВА

Як розповів журналістам Геннадій Лагута, окупанти РФ навіть не вигадали ще, кого призначити "керівником" Херсонської області, оскільки не можуть знайти відповідну кандидатуру.

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Російські окупанти готують псевдореферендум у Херсонській області на початок травня. Про це в інтерв'ю проєкту "Новини Приазов`я" розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

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"На жаль, ширяться такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: або "референдум", або як це ще назвати… — сказав Лагута. — Хоч би як його назвали, щоб вони не зробили, це буде фальсифікація та абсолютно незаконно".

Глава ОВА також повідомив, що наміри окупаційних сил призначити нового "керівника" Херсонщини провалюються тому, що в них не виходить знайти відповідного кандидата. "Усі жителі області відмовляються від цього, — сказав він. — Є, звичайно, колаборанти, якими займаються спецслужби. Але, за моєю інформацією, у них біда з усім цим питанням, біда. Бо всі (окупанти) думали, що їх будуть зустрічати та черги стоятимуть за посадами. Ми точно знаємо, що вони не знають, кого призначити”.

За словами Геннадія Лагути, він отримував інформацію, що розглядався варіант призначити на посаду чиновника з окупованого Криму.

Зазначимо, що у Херсоні співпраця з окупантами виявилася небезпечною для життя справою. 20 березня у Херсоні розстріляли Павла Слободчикова, помічника депутата Володимира Сальдо. Слободчиков балотувався до міськради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо" в 2020 році. Вранці того ж дня розстріляли Валерія Кулешова, місцевого блогера й активіста, якого підозрюють у зв'язках з окупантами.

Раніше Фокус писав, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України впевнені: головна мета проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей — оголошення примусової мобілізації. ФСБ планує кинути "мобілізованих" українців штурмувати позиції ЗСУ на гарячих ділянках фронту під контролем загороджувальних загонів. "Фактично це спроба знищити Україну руками українців", — констатують у ГУР.