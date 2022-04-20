"Референдум" в Херсонской области хотят провести в начале мая, — глава ОВА

Как рассказал журналистам Геннадий Лагута, оккупанты РФ даже не придумали еще, кого назначить "руководителем" Херсонской области, поскольку не могут найти соответствующую кандидатуру.

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Российские оккупанты готовят псевдореферендум в Херсонской области на начало мая. Об этом в интервью проекту "Новости Приазовья" рассказал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

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"К сожалению, пошли такие разговоры, что оккупанты на первые числа мая готовят что-то: или "референдум", или как это еще назвать… — сказал Лагута. — Как бы его ни назвали, чтобы они не сделали, это будет фальсификация и совершенно незаконно".

Глава ОВА также сообщил, что намерения оккупационных сил назначить нового "руководителя" Херсонщины проваливаются потому, что у них не выходит найти подходящего кандидата. "Все жители области отказываются от этого, — сказал он. — Есть, конечно, коллаборанты, которыми занимаются спецслужбы. Но, по моей информации, у них беда со всем этим вопросом, беда. Потому что все (оккупанты) думали, что они будут встречаться и очереди будут стоять за должностями. Мы точно знаем, что они не знают, кого назначить".

По словам Геннадия Лагуты, он получал информацию, что рассматривался вариант назначить на эту должность чиновника из оккупированного Крыма.

Отметим, что в Херсоне сотрудничество с оккупантами оказалось опасным для жизни делом. 20 марта в Херсоне расстреляли Павла Слободчикова, помощника депутата Владимира Сальдо. Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо" в 2020 году. Утром того же дня расстреляли Валерия Кулешова, местного блогера и активиста, которого подозревают в связях с оккупантами.

Ранее Фокус писал, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уверены: главная цель проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей — объявление принудительной мобилизации. ФСБ планирует бросить "мобилизованных" украинцев штурмовать позиции ВСУ на горячих участках фронта на под контролем заградительных отрядов. "Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев", — констатируют в ГУР.