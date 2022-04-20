Оккупанты хотят объявить мобилизацию в Запорожской и Херсонской областях - ГУР

Чтобы украинцы не отказывались идти в бой против своей армии, россияне собираются использовать заградотряды.

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Российское руководство планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В Управлении утверждают, что в этом и заключается главная цель проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

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ФСБ планирует бросить "мобилизованных" украинцев штурмовать позиции ВСУ на горячих участках фронта на под контролем заградительных отрядов.

"Фактически это попытка уничтожить Украину руками украинцев", — констатируют в ГУР.

Разведчики напомнили, что оккупанты собирают личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. Эти данные намерены использовать для проведения "референдумов": в день "голосования" сотрудники ФСБ сами заполнят бюллетени без согласия и физического присутствия украинцев.

ГУР подчеркивает, что эта спецоперация преследует две цели:

уничтожение представителей украинского этноса;

проведение пропагандистских мероприятий с навязыванием населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами".

Как Херсон сопротивляется оккупантам

О том, что Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики" стало известно еще в марте. Депутат облсовета от партии "Европейская солидарность" Сергей Хлань 12 марта сообщил, что оккупанты обзванивают депутатов областного совета с предложением о сотрудничестве.

Ранее Фокус писал о том, что русских военных шокировал уровень сопротивления жителей Херсонщины, с чем у себя на родине оккупанты никогда не сталкивались. В Херсоне безоружные люди скандировали "Русский солдат — фашистский оккупант", совершенно не боясь вооруженных солдат. В то же время херсонские коллаборанты (куда вошел бывший мэр города Владимир Сальдо и другие российские пропагандисты) вскоре после вторжения создали в захваченном здании Херсонского облсовета так называемый "Комитет спасения за мир и порядок".

Однако сотрудничество с оккупантами оказалось опасным для жизни делом. 20 марта в Херсоне расстреляли Павла Слободчикова, помощника депутата Владимира Сальдо. Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо" в 2020 году.

Утром 20 апреля в Херсоне расстреляли Валерия Кулешова, местного блогера и активиста, которого подозревают в связях с оккупантами.