В Херсонской области готовят "референдум" по созданию "ХНР", — депутат облсовета

Российские силы звонят депутатам региона с предложением о сотрудничестве в создании "республики".

Россия готовится провести на территории Херсонской области "референдум" по созданию "Херсонской народной республики". Вражеские силы звонят депутатам областного совета с предложением о сотрудничестве. Об этом в своем Facebook в субботу, 12 марта, сообщил депутат облсовета от партии "Европейская солидарность" Сергей Хлань.

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"В Херсонской области готовят референдум по созданию ХНР. Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского Областного совета с вопросом готовы ли мы сотрудничать с ними", — говорится в посте политика.

Хлань заявил, что он на предложение российских сил ответил отказом, и обратился к своим коллегам по областному совету с призывом отказаться от сотрудничества с захватчиками.

"Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР! Все государство будет смотреть на вас, и никаких оправданий сотрудничеству с оккупантами быть не может!" — добавил депутат.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины российские военные пытаются ввести административно-полицейский режим в Херсонской области и областном центре, по состоянию на 9 марта Росгвардия незаконно задержала более 400 жителей региона.

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