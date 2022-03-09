В Херсоне российские оккупанты задержали 400 украинцев, — Генштаб (видео)

В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии.

Российские оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим в Херсоне и Херсонской области и массово задерживают украинских патриотов. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

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"В связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что Херсон находиться под контролем российских войск, но в городе и области проходят массовые акции протеста против российского агрессора.

Жители Херсона выходят под украинскими флагами и скандируют "Херсон – это Украина!". Вчера многочисленный митинг прошел в городе Олешки Херсонской области, сообщает паблик "Жить в Херсоне" в Facebook.

[ + – ] Митинг в Олешках

Также 8 марта на митинг против российской оккупации вышли жители Голой Пристани. Митинг под лозунгом "Берислав — это Украина" вчера прошел в Бериславе.

Мирные жители города вручили цветы оккупантам: по две гвоздики с черной лентой, сообщает "Жить в Херсоне".

Напомним, первые сообщения о российской технике в Херсоне появились 1 марта. Город и населенные пункты области продолжают сопротивление против российских захватчиков.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсоне люди встречали "гуманитарную помощь" РФ с украинскими флагами. Местные жители сообщают, что на центральной площади города оккупанты организовали съемку постановочной раздачи "гуманитарки" для российской пропаганды.