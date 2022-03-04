В Херсоне люди встречают "гуманитарную помощь" РФ с украинскими флагами

Местные жители сообщают, что на центральной площади города оккупанты организовали съемку постановочной раздачи "гуманитарки" для российской пропаганды.

Жители Херсона вышли на улицы города с национальными флагами Украины, чтобы встретить российских оккупантов, которые привезли в город "гуманитарную помощь", сообщает "24 канал".

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Местные жители организовали протест и дали понять, что не собираются принимать участие в раздаче гуманитарной помощи, которую оккупанты будут снимать на камеру для российской пропаганды. Как пишет издание "Стопкор", очевидцы говорят, что на центральной площади подготовили съемку раздачи горожанам "сухпайков".

Мэр города Геннадий Лагута сообщил, что войска ВС РФ заблокировали движение транспорта возле города и препятствуют проезду грузовиков с гуманитарной помощью, несмотря на договоренности о "зеленом коридоре". По его словам, украинская власть сформировала 19 грузовиков с "гуманитаркой", однако проехать в город они не могут.

Напомним, что Российские оккупанты не согласились на создание "зеленого коридора" в Херсонскую область и сообщили, что гуманитарной помощью будут заниматься сами.

Как сообщила Служба безопасности Украины, в Херсоне 4 марта пройдут постановочные митинги, в ходе которых "местные жители" поблагодарят оккупантов за "освобождение города".