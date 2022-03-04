Оккупанты готовят в Херсоне постановочные митинги в поддержку РФ, — СБУ (видео)

В Центре противодействия дезинформации, в свою очередь, предупреждают, что российские войска свозят в областной центр людей из Крыма, которые на митингах будут скандировать "Херсон — это Херсонская народная республика".

Служба безопасности Украины сообщает о подготовке 4 марта в Херсоне постановочных митингов, в ходе которых "местные жители" поблагодарят оккупантов за "освобождение города". Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Как утверждают в СБУ, российские оккупанты завозят в Херсон людей из неподконтрольного Крыма, которые должны будут участвовать в постановочных митингах в поддержку военной операции президента РФ Владимира Путина.

Силовики также заверяют, что в отеле "Фрегат", который расположен в областном центре, уже заселили от 60 до 80 жителей аннексированного полуострова.

"Вероятно, сегодня (4 марта — ред.) в течение дня они под видом местных жителей выйдут на провокационную акцию на центральной площади – с российскими флагами и "благодарностью" российским "освободителям". Также есть информация, что оккупанты захватили склад с одеждой водной полиции. Так что на митинг могут выйти и переодетые российские военнослужащие, которые в форме украинских полицейских тоже будут "благодарить" захватчиков", — говорится в сообщении пресс-центра.

В СБУ уверены, что подобные постановочные митинги, которые являются частью информационной войны, будут организованы исключительно для российских СМИ.

[ + – ] Оккупанты в Херсоне готовят постановочные митинги в поддержку военной операции Путина

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны также предупреждает о постановочном мероприятии российских оккупантов в Херсоне. По данным ведомства, участники таких митингов будут скандировать "Херсон — это Херсонская народная республика".

"В город свозят 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 спринтера и 7 "ГАЗелей". Обращаемся к жителям Херсона! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке!", — предупредили в Центре при СНБО.

В четверг вечером, 3 марта, в социальных сетях также опубликовали видео передвижения колонны гражданских машин, которые, несмотря на установленные оккупантами ограничения на передвижение, ехали по ночному Херсону. В ролике также можно заметить и автобус, за которым ехала военная машина армии РФ с буквой "Z".

Издание "Буквы", ссылаясь на свои источники, утверждает, что гражданским транспортом в Херсон доставили людей, которые должны будут участвовать в постановочных митингах в поддержку военной операции Владимира Путина.

[ + – ] В Херсон для постановочных митингов в поддержку РФ свозят жителей Крыма, - СНБО

Напомним, 3 марта глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута предупреждал, что российские оккупанты готовят фейковую информацию о "капитуляции Украины". По его словам, после захвата ретрансляционного узла в Херсоне войска РФ планируют распространить дезинформацию о том, что "Киев подписал мирный договор с Россией".

Также 3 марта Госспецсвязь сообщила, что оккупанты захватили телевышку в Херсоне. После действий российских войск в областном центре не работают приставки Т2 вместе с кабельными каналами, а украинское телевидение доступно местным жителям только через Интернет.