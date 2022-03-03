Россияне готовят фейк в Херсоне о сдаче Украины - Лагута

Украина в российском заявлении "капитулирует", и подпишет с россиянами "мирный договор".

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута заявил о том, что россияне готовят распространение фейка в Херсоне. Захватив помещение ТРК Общественного вещания в Херсоне, они хотят распространить заявление о, якобы, капитуляции Украины и о подписании мирного договора с РФ, сообщил Лагута в своем Telegram.

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"Оккупанты хотят дезориентировать нас, посеять панику, вселить неверие в граждан и склонить наши войска к сдаче в плен", — сказал Лагута.

Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам, и делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага.

Получайте информацию из официальных источников, не распространяйте недостоверные и непроверенные сведения, — завершил Лагута.

Ранее Фокус сообщал, что Россия намерена распространить фейк о капитуляции украинской власти и о сдаче Украины врагу. Также говорилось о том, что соцсеть Reddit противостоит российским фейкам и дезинформации.