Соцсеть Reddit противостоит российским фейкам и дезинформации, - СМИ

Сабреддиты r/Russia и r/RussiaPolitics отправлены на карантин из-за обилия сообщений, оправдывающих действия РФ против Украины.

Reddit поместил на карантин сабреддиты r/Russia и r/RussiaPolitics. Об этом сообщает издание mashable.com.

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Помещенные в карантин сабреддиты не отображаются в результатах поиска, рекомендациях или каналах, в которые пользователь не включил их намеренно (например, r/Popular или r/All). Кроме того, любому, кто захочет посетить сообщество, помещенное на карантин, поступит предупреждение — пользователь должен будет подтвердить, что действительно хочет видеть запрещенный контент. В случае с r/Russia поступит уведомление, что этот сабреддит содержит "большой объем информации, не подтвержденной достоверными источниками".

Хотя многие интернет-сообщества громко осудили нападение России на Украину, в r/Russia полно сообщений, оправдывающих или защищающих такие действия со стороны РФ вторжение. Пользователи пишут, что Украина распространяет пропаганду и дезинформацию, утверждают, что украинские солдаты являются нацистами, причиняющими вред людям, и призывают привлечь президента Украины Владимира Зеленского к суду как военного преступника.

[ + – ] Сабреддит r/Russia на карантине

Большая часть контента, размещенного в r/Russia, — не обоснована, неправильно охарактеризована и разоблачаема. Из-за этих проблем с дезинформацией и фейками Reddit добавил r/Russia в список сообществ, находящихся на карантине, как и r/The_Donald, например.

"В нашей политике четко указано, что модераторы и пользователи не могут пытаться манипулировать мнениями или сообществами на нашей платформе и вмешиваться в их деятельность", — заявил Mashable представитель Reddit. "В соответствии с этими политиками мы поместили в карантин r/Russia и r/RussiaPolitics и удалили модератора за недобросовестные действия. Мы связались с остальными модераторами, чтобы предоставить рекомендации и напомнить им о нашей политике. Мы продолжим следить за ситуацией и принимать дополнительные меры по мере необходимости".

Как это часто бывает в вопросах дезинформации, пользователи r/Russia считают, что это не карантин, а цензура и посягательство на свободу слова со стороны Reddit. По состоянию на 28 февраля на r/Russia было подписано более 265 тыс. пользователей соцсети.

Ранее мы сообщали о том, что силы РФ могут начать кампанию по дезинформированию населения Украины. Могут попытаться заглушить мобильную связь, интернет (локально, не во всей стране, не в крупных городах, возможно, в каком-либо районе города). Будьте бдительны и не доверяйте информации о капитуляции Украины, предупредили в СНБО.