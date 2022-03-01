Соцмережа Reddit протистоїть російським фейкам та дезінформації, — ЗМІ

Reddit помістив на карантин сабредіти r/Russia та r/RussiaPolitics. Про це повідомляє газета mashable.com.

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Поміщені в карантин сабредіти не відображаються в результатах пошуку, рекомендаціях або каналах, у яких користувач не вмикав їх навмисно (наприклад, r/Popular або r/All). Крім того, будь-кому, хто захоче відвідати спільноту, розміщену на карантин, надійде попередження — користувач повинен буде підтвердити, що дійсно хоче бачити заборонений контент. У випадку з r/Russia надійде повідомлення, що цей сабредіт містить "великий обсяг інформації, яка не підтверджена достовірними джерелами".

Хоча багато інтернет-спільнот голосно засудили напад Росії на Україну, в r/Russia повно повідомлень, що виправдовують або захищають такі дії з боку РФ. Користувачі пишуть, що Україна розповсюджує пропаганду та дезінформацію, стверджують, що українські солдати є нацистами, які завдають шкоди людям, і закликають залучити президента України Володимира Зеленського до суду як військового злочинця.

[ + – ] Сабредіт r/Russia на карантині

Більшість контенту, розміщеного в r/Russia, — не обґрунтована, неправильно охарактеризована і викривається. Через ці проблеми з дезінформацією та фейками Reddit додав r/Russia до списку спільнот, що перебувають на карантині, як і r/The_Donald, наприклад.

"У нашій політиці чітко зазначено, що модератори та користувачі не можуть намагатися маніпулювати думками чи спільнотами на нашій платформі та втручатися у їхню діяльність", — заявив Mashable представник Reddit. "Відповідно до цих політиків ми помістили в карантин r/Russia і r/RussiaPolitics і видалили модератора за недобросовісні дії. Ми зв'язалися з іншими модераторами, щоб надати рекомендації та нагадати їм про нашу політику. Ми продовжимо стежити за ситуацією та вживати додаткових заходів за мірою необхідності".

Як це часто буває в питаннях дезінформації, користувачі r/Russia вважають, що це не карантин, а цензура та посягання на свободу слова з боку Reddit. Станом на 28 лютого на r/Russia було підписано понад 265 тис. користувачів соцмережі.

Раніше ми повідомляли про те, що сили РФ можуть розпочати кампанію з дезінформування населення України. Можуть спробувати заглушити мобільний зв'язок, інтернет (локально, не по всій країні, не у великих містах, можливо, у якомусь районі міста). Будьте пильні та не довіряйте інформації про капітуляцію України, попередили в РНБО.