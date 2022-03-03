Росіяни готують фейк у Херсоні про здачу України — Лагута

Україна в російській заяві "капітулює" і підпише з росіянами "мирний договір".

Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута заявив, що росіяни готують поширення фейку в Херсоні. Захопивши приміщення ТРК Громадського мовлення в Херсоні, вони хочуть поширити заяву про нібито капітуляцію України та про підписання мирного договору з РФ, повідомив Лагута у своєму Telegram.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, вселити невіру в громадян і схилити наші війська до здачі в полон", — сказав Лагута.

Керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить все можливе для звільнення українських територій від ворога.

Отримуйте інформацію з офіційних джерел, не розповсюджуйте недостовірну та неперевірену інформацію, — завершив Лагута.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія має намір поширити фейк про капітуляцію української влади та про здачу України ворогові. Також говорилося про те, що соцмережа Reddit протистоїть російським фейкам та дезінформації.