СБУ попередила українців про підготовку провокації РФ: подробиці

Правоохоронці стверджують, що Росія має намір поширити фейк про капітуляцію української влади та здавання України ворогові.

Служба безпеки України виступила із заявою про те, що російські війська готують проти України провокацію. Вони мають намір поширити фейкове повідомлення про те, що українське керівництво нібито здалося ворогові, а територію країни окуповано. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Будьте готові до чергового фейку, за допомогою якого намагатимуться досягти успіху російські загарбники. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну", — повідомляє СБУ.

Але навіть у разі зникнення зв'язку та неможливості перевірити цю інформацію, СБУ закликає громадян не вірити їй — керівництво країни на місці, і продовжує відбивати натиск російських окупантів.

У Херсоні розповсюджують фейкове повідомлення Зеленського, що Україна нібито капітулювала, підписавши відповідну угоду в Києві. Це ворожа пропаганда.

Раніше Фокус повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський виступив у Європарламенті і розповів про ту трагедію, яку переживає зараз Україна. Також Зеленський подякував принцові Вільяму та Кейт Міддлтон за підтримку, надану Великобританією під час військових дій в Україні.