Окупанти готують у Херсоні постановочні мітинги на підтримку РФ, — СБУ (відео)

У Центрі протидії дезінформації, зі свого боку, попереджають, що російські війська звозять до обласного центру людей з Криму, які на мітингах скандуватимуть "Херсон — це Херсонська народна республіка".

Служба безпеки України повідомляє про підготовку 4 березня в Херсоні постановочних мітингів, під час яких "місцеві жителі" подякують окупантам за "визволення міста". Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Як стверджують в СБУ, російські окупанти завозять до Херсона людей з непідконтрольного Криму, які мають брати участь у постановочних мітингах на підтримку військової операції президента РФ Володимира Путіна.

Силовики також запевняють, що в готелі "Фрегат", розташованому в обласному центрі, вже заселили від 60 до 80 мешканців анексованого півострова.

"Ймовірно, сьогодні (4 березня — ред.) протягом дня вони під виглядом місцевих жителів вийдуть на провокаційну акцію на центральній площі — з російськими прапорами та "подякою" російським "визволителям". Також є інформація, що окупанти захопили склад із водним одягом поліції. Тож на мітинг можуть вийти і переодягнені російські військовослужбовці, які у формі українських поліцейських теж будуть "дякувати" загарбникам", — йдеться в повідомленні пресцентру.

В СБУ впевнені, що такі постановочні мітинги, які є частиною інформаційної війни, будуть організовані виключно для російських ЗМІ.

[ + – ] Окупанти в Херсоні готують постановочні мітинги на підтримку військової операції Путіна

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони також попереджає про постановочний захід російських окупантів у Херсоні. За даними відомства, учасники таких мітингів скандуватимуть "Херсон — це Херсонська народна республіка".

"У місто звозять 2 великі автобуси, 20 автомобілів, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємось до жителів Херсона! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки!" — попередили в Центрі при РНБО.

У четвер увечері, 3 березня, у соціальних мережах також опублікували відео пересування колони цивільних машин, які, незважаючи на встановлені окупантами обмеження на пересування, їхали нічним Херсоном. У ролику також можна помітити й автобус, за яким поїхала військова машина армії РФ з літерою "Z".

Видання "Букви", посилаючись на свої джерела, стверджує, що цивільним транспортом до Херсона доставили людей, які мають брати участь у постановочних мітингах на підтримку військової операції Володимира Путіна.

[ + – ] У Херсон для постановочних мітингів на підтримку РФ звозять мешканців Криму, — РНБО

Нагадаємо, 3 березня голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута попереджав, що російські окупанти готують фейкову інформацію про "капітуляцію України". За його словами, після захоплення ретрансляційного вузла у Херсоні війська РФ планують поширити дезінформацію про те, що "Київ підписав мирний договір із Росією".

Також 3 березня Держспецзв'язок повідомив, що окупанти захопили телевежу в Херсоні. Після дій російських військ в обласному центрі не працюють приставки Т2 разом із кабельними каналами, а українське телебачення доступне місцевим жителям лише через інтернет.