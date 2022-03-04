Войска РФ отказались одобрить "зеленый коридор" в Херсонской области, - глава ОГА

Российский оккупанты заявляют, что займутся гуманитарной помощью местному населению самостоятельно.

Российские оккупанты не согласились на создание "зеленого коридора" в Херсонскую область. Украинская власть сформировала конвой из 19 грузовиков с гуманитарной помощью, но им было отказано во въезде, сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута в своем Telegram.

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"Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добро на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи", — сказал Лагута.

Российские оккупанты говорят, что будут заниматься гуманитарной помощью населению самостоятельно. В то время как украинская власть приняла все необходимые меры для снабжения жителей Херсонской области предметами первой необходимости.

"Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза гуманитарной помощи", — резюмировал Лагута.

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты ввели для местных жителей новые правила — передвигаться по улицам по одному или два человека, останавливаться по требованию военных и не провоцировать их.

В настоящее время в Херсоне началась подготовка к проведению постановочных митингов в поддержку РФ.