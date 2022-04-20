Окупанти хочуть оголосити мобілізацію у Запорізькій і Херсонській областях — ГУР

Щоб українці не відмовлялися йти у бій проти своєї армії, росіяни збираються використати загороджувальні загони.

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Російське керівництво планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. В Управлінні стверджують, що в цьому і є головна мета проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей.

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ФСБ планує кинути "мобілізованих" українців штурмувати позиції ЗСУ на гарячих ділянках фронту під контролем загороджувальних загонів.

"Фактично це спроба знищити Україну руками українців", — констатують у ГУР.

Розвідники нагадали, що окупанти збирають особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, нібито для отримання "гуманітарної допомоги" чи соціальних виплат. Ці дані мають намір використати для проведення "референдумів": у день "голосування" співробітники ФСБ самі заповнять бюлетені без згоди та фізичної присутності українців.

ГУР наголошує, що ця спецоперація має дві мети:

знищення представників українського етносу;

проведення пропагандистських заходів із нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами" .

Як Херсон чинить опір окупантам

Про те, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки", стало відомо ще в березні. Депутат облради від партії "Європейська солідарність" Сергій Хлань 12 березня повідомив, що окупанти обдзвонюють депутатів обласної ради з пропозицією про співпрацю.

Раніше Фокус писав, що російських військових шокував рівень опору жителів Херсонщини, з чим у себе на батьківщині окупанти ніколи не стикалися. У Херсоні беззбройні люди скандували "Російський солдат — фашистський окупант", не боячись озброєних солдатів. У той же час херсонські колаборанти (куди увійшов колишній мер міста Володимир Сальдо й інші російські пропагандисти) невдовзі після вторгнення створили у захопленій будівлі Херсонської облради так званий "Комітет порятунку за мир і порядок".

Проте співпраця з окупантами виявилася небезпечною для життя справою. 20 березня у Херсоні розстріляли Павла Слободчикова, помічника депутата Володимира Сальдо. Слободчиков балотувався до міськради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо" в 2020 році.

Уранці 20 квітня в Херсоні розстріляли Валерія Кулешова, місцевого блогера й активіста, якого підозрюють у зв'язках з окупантами.