У Херсоні розстріляли Павла Слободчикова — помічника депутата Володимира Сальдо (фото)

Автомобіль розстріляли біля будинку Володимира Сальдо, якого після захоплення Херсона військами РФ помітили акції на підтримку російського вторгнення. Діяльність партії "Блок Володимира Сальдо" припинено указом РНБО.

20 березня у Херсоні розстріляли машину Павла Слободчикова, помічника депутата Володимира Сальдо. За попередніми даними, водій авто не вижив. Про це повідомив депутат партії "За майбутнє" Віталій Богданов у Facebook.

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За словами депутата, пригода сталася вранці біля будинку родини Сальдо. Як зазначає автор повідомлення, вони прокинулися від пострілів.

Наразі немає офіційної інформації про те, хто був за кермом, але, за даними ЗМІ, водій загинув. Дружина Павла Слободчикова, яка, як повідомляється, була на пасажирському сидінні, поранена.

Також було опубліковано відео з місця події. "Прокинулися ми від диких пострілів о 8-й ранку. Біля Сальдо розстріляли Mercedes і поїхали. Стоїть Mercedes, шибки немає, вбили когось і поїхали", — каже автор відео.

[ + – ] Відео з місця розстрілу авто Слободчикова

"Стоїть Mercedes, шибок немає, вбили когось і поїхали", — розповідає автор.

"Типовий Херсон" також повідомляє, що інцидент стався на вулиці П'ятихатській біля будинку Володимира Сальдо.

Хто такий Павло Слободчиков і що про нього відомо

[ + – ] Павло Слободчиков балотувався у депутати у 2020 році

Павло Слободчиков балотувався до міськради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо" у 2020 році. Був власником трьох і директором двох компаній та громадської організації.

Колишнього мера Херсона Володимира Сальдо після захоплення міста військами РФ помітили на акції на підтримку російського вторгнення, організованої Кирилом Стремоусовим. Також він був на "нараді", на якій обговорювалося співробітництво з РФ, зокрема робота "Комітету порятунку за мир і порядок".

Нагадаємо, рішенням РНБО в Україні призупинили діяльність 11 партій, зокрема "Блоку Володимира Сальдо".

17 березня окупанти ЗС РФ взяли в полон мера Великобурлуцької громади у Харківській області.