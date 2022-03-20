Мінус ОПЗЖ, Партія Шарія, Наші. РНБО припинила діяльність в Україні 11 партій
Ухвалено рішення призупинити будь-яку діяльність на території України партій, які мають зв'язки з країною-агресором — Росією.
Рада національної безпеки та оборони зупиняє діяльність в Україні на час воєнного стану 11 партій, які мають зв'язки з Російською Федерацією. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу.
"Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією, та зв'язки деяких політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій під час воєнного стану", — зазначив Зеленський.
Тексту указу на сайті президента України поки що немає.
Які політичні партії потрапили під заборону
- "Опозиційна платформа — За життя"
- "Партія Шарія"
- "Наші"
- "Опозиційний блок"
- "Ліва опозиція"
- "Союз лівих сил"
- "Держава"
- "Прогресивна соціалістична партія України"
- "Соціалістична партія України"
- партія "Соціалісти"
- "Блок Володимира Сальдо".
За словами президента, Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності вказаних політичних партій.
Реакцій з боку партій, які потрапили під заборону, поки що не було. Зокрема, ОПЗЖ, яка має фракцію у Верховній Раді, наразі ніяк не відреагувала на рішення РНБО.
Нагадаємо, воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Згодом президент Зеленський продовжив його своїм указом до 26 квітня.
Раніше Фокус повідомляв, що РНБО опублікувала список ліквідованих в Україні командирів російської армії.