Мінус ОПЗЖ, Партія Шарія, Наші. РНБО припинила діяльність в Україні 11 партій

Ухвалено рішення призупинити будь-яку діяльність на території України партій, які мають зв'язки з країною-агресором — Росією.

Рада національної безпеки та оборони зупиняє діяльність в Україні на час воєнного стану 11 партій, які мають зв'язки з Російською Федерацією. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу.

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"Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану Російською Федерацією, та зв'язки деяких політичних структур із цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій під час воєнного стану", — зазначив Зеленський.

Тексту указу на сайті президента України поки що немає.

Які політичні партії потрапили під заборону

"Опозиційна платформа — За життя" "Партія Шарія" "Наші" "Опозиційний блок" "Ліва опозиція" "Союз лівих сил" "Держава" "Прогресивна соціалістична партія України" "Соціалістична партія України" партія "Соціалісти" "Блок Володимира Сальдо".

За словами президента, Міністерству юстиції доручено невідкладно вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності вказаних політичних партій.

Реакцій з боку партій, які потрапили під заборону, поки що не було. Зокрема, ОПЗЖ, яка має фракцію у Верховній Раді, наразі ніяк не відреагувала на рішення РНБО.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Згодом президент Зеленський продовжив його своїм указом до 26 квітня.

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО опублікувала список ліквідованих в Україні командирів російської армії.