Минус ОПЗЖ, Партия Шария, Наши. СНБО прекратил деятельность в Украине 11 партий
Принято решение приостановить любую деятельность на территории Украины партий, имеющих связи со страной-агрессором — Россией.
Совет национальной безопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине на время военного положения 11 партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу.
"Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ. И потому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения", — отметил Зеленский.
Текста указа на сайте президента Украины пока нет.
Какие политические партии попали под запрет
- "Оппозиционная платформа – За жизнь"
- "Партия Шария"
- "Наши"
- "Оппозиционный блок"
- "Левая оппозиция"
- "Союз левых сил"
- "Держава"
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины"
- "Социалистическая партия Украины"
- партия "Социалисты"
- "Блок Владимира Сальдо".
По словам президента, Министерству юстиции поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий.
Реакции со стороны партий, которые попали под запрет, пока не было. В частности, ОПЗЖ, которая имеет фракцию в Верховной Раде, на данный момент никак не отреагировала на решение СНБО.
Напомним, военное положение в Украине ввели 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Позже президент Зеленский продлил его своим указом до 26 апреля.
Ранее Фокус сообщал, что СНБО опубликовал список ликвидированных в Украине командиров российской армии.