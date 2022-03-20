Минус ОПЗЖ, Партия Шария, Наши. СНБО прекратил деятельность в Украине 11 партий

Принято решение приостановить любую деятельность на территории Украины партий, имеющих связи со страной-агрессором — Россией.

Совет национальной безопасности и обороны приостанавливает деятельность в Украине на время военного положения 11 партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу.

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"Любая активность политиков, направленная на раскол или на коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ. И потому Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий во время военного положения", — отметил Зеленский.

Текста указа на сайте президента Украины пока нет.

Какие политические партии попали под запрет

"Оппозиционная платформа – За жизнь" "Партия Шария" "Наши" "Оппозиционный блок" "Левая оппозиция" "Союз левых сил" "Держава" "Прогрессивная социалистическая партия Украины" "Социалистическая партия Украины" партия "Социалисты" "Блок Владимира Сальдо".

По словам президента, Министерству юстиции поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий.

Реакции со стороны партий, которые попали под запрет, пока не было. В частности, ОПЗЖ, которая имеет фракцию в Верховной Раде, на данный момент никак не отреагировала на решение СНБО.

Напомним, военное положение в Украине ввели 24 февраля из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Позже президент Зеленский продлил его своим указом до 26 апреля.

Ранее Фокус сообщал, что СНБО опубликовал список ликвидированных в Украине командиров российской армии.