В РНБО опублікували список ліквідованих в Україні командирів російської армії

За даними Центру протидії дезінформації, ЗСУ вдалося знищити кілька генерал-майорів, які також брали участь у боях.

Підрозділи Збройних сил України не лише успішно стримують наступ окупантів у різних напрямках, а й ліквідують членів найвищого командування армії РФ. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони.

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За даними відомства, з першого дня повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували кілька високопосадовців російської армії, загибель яких Кремль заперечує або офіційно не підтверджує.

За весь час повномасштабної війни підрозділами ЗСУ знищені:

генерал-майор Тушаєв Магомед — командир 141 моторизованого полку Національної гвардії Чечні, ліквідований під Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Віталій — перший заступник 41 загальновійськової армії Центрального військового округу, вбитий під Харковом;

генерал-майор Колесніков Андрій — командувач 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу, ліквідований 11 березня;

генерал-майор Суховецький Андрій — заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, убитий 28 лютого під Маріуполем, а його смерть підтвердив президент РФ Володимир Путін;

полковник Захаров Андрій — командир 6-го полку (Чебаркуль) 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу, убитий під Києвом 9-10 березня;

полковник Порохня Сергій — командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади Центрального військового округу;

полковник Ніколаєв Ігор — командир 252-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, убитий 15 березня під Харковом;

підполковник Агарков Юрій — командир 33-го мотострілецького полку гвардії;

підполковник Сафронов Дмитро — заступник командира бригади морської піхоти, ліквідований 6 березня під Харковом;

підполковник Єрмолін Михайло — командир дивізіону військової частини 12776;

полковник Ісайкін Віктор загинув на початку березня, його смерть підтвердив глава Мордовської Республіки.

Зазначимо, що 15 березня пресслужба полку "Азов" поінформувала про ліквідацію російського генерала в Маріуполі. За даними військовослужбовців, при спробі прориву оборони також було знищено спецназівців із 22-ї бригади Головного розвідуправління РФ.

Вранці 16 березня Генштаб ЗСУ поінформував про те, що українська армія на деяких напрямках фронту пішла в контрнаступ.