Полк "Азов" ліквідував генерала РФ і знищив спецназ ГРУ в Маріуполі (фото)

Українські військові показали знищення російського спецназу в одній з будівель міста. На фото можна побачити нову техніку ЗС РФ.

Бійці полку Нацгвардії "Азов" ліквідували російського високопоставленого військового, а також вибили російських спецназ із Головного розвідуправління. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Азов — Маріуполь".

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Як написали військові, було знищено генерал-майора Збройних сил РФ. Проте наразі подробиць про особу вбитого немає. Бійці полку додали лише фото загиблого.

Також було опубліковано фото з безпілотника, на якому зафіксовано знищення спецназівців із 22 бригади ГРУ Росії полком "Азов". Поряд із будинком можна спостерігати скупчення російської техніки. Зокрема, два новітні броньовики "Тайфун-К", кілька "Тигрів" і три БТР-82А.

Оборона Маріуполя в оточенні триває уже 15-й день.

Додамо, 22 бригади спецназу ГРУ дислокуються в селищі Степове Ростовської області. Її військові вже були помічені у боях на Донбасі.

Нагадаємо, 14 березня захисники Маріуполя показали відео знищення техніки ЗС РФ з українського БТР-4. На 20 день війни ЗСУ не дали захопити Маріуполь російським окупантам.