Маріуполь на 20-й день війни: ЗСУ не дали ворогові захопити місто, — Генштаб

Українські воїни продовжують відбивати атаки супротивника, але місто зазнає величезних проблем із продовольством і питною водою.

На двадцятий день війни з російським агресором бійці ЗСУ продовжують чинити жорстокий опір в обложеному Маріуполі. За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби війська РФ намагалися захопити місто, проте це їм не вдалося — Маріуполь перебуває під контролем ЗСУ.

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"Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали майже 150 людей, 2 танки, 7 БМП й один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили", — повідомляє пресслужба Генштабу.

Гуманітарна катастрофа в Маріуполі

За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, російські військові третій день не пропускають гуманітарний конвой у Маріуполь, який мав привезти ліки, продукти харчування та інше продовольство, яке так необхідне зараз мешканцям міста. Проте вчора опівдні приблизно 160 приватних авто з біженцями виїхали з міста в бік Бердянська.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, загальна ситуація у місті катастрофічна і "рахунок йде на дні". Місто знаходиться під постійним обстрілом, тому організований гумконвой, який складається з 35 автобусів і 9 фур з їжею та медикаментами стоїть без руху біля Бердянська.

Поки в місті йдуть бої, люди перебувають у підвалах та укриттях без води, їжі, електрики та тепла. Останнє джерело водопостачання зупинилося кілька днів тому, а централізовано підвозити воду неможливо через обстріли та бомбардування, тому були розібрані системи опалення, щоб злити звідти воду для пиття. Магазин, в якому був якийсь запас продовольства, два дні тому було знищено.

Через інтенсивність обстрілу люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар — на території, яка контролюється російською армією, тому поховання проводяться і в дворах і на вулицях, сказав Андрющенко.

За попередніми даними Маріупольської міської ради, кількість загиблих станом на кінець 14 березня 2022 року становила 2 357 осіб.

"Усі інші дані з цього приводу не відповідають дійсності. Просимо довіряти виключно офіційній інформації з перевірених джерел", — наголосили в міськраді.

Нагадаємо, що створення гуманітарного коридору в Маріуполі блокує особисто президент Росії Володимир Путін, заявив радник глави МВС Вадим Денисенко. За його словами, іншого пояснення чому гумконвой не може приїхати до міста, немає.