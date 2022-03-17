Окупанти РФ взяли в полон мера Великобурлуцької громади – голова ОДА (відео)

У ході відеозвернення Олег Синєгубов уточнив, що чиновника викрали з робочого місця.

17 березня російські загарбники взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами Синєгубова, війська РФ програють і від безсилля вчиняють злочини проти мирного населення:

"Сьогодні вони продовжили свій терор проти цивільних українців і взяли в полон мера Великобурлуцької громади Віктора Терещенка. Віктора Миколайовича викрали прямо з робочого місця. Це ганебний злочин! Робитимемо все, щоб захистити мирне населення громад Харківщини, зокрема й Великобурлуцької", — заявив у зверненні голова Харківської ОДА Синєгубов.

Нагадаємо, російські загарбники не вперше беруть у полон українських чиновників. Так, 11 березня мера Мелітополя Івана Федорова викрала група російських окупантів з 10 осіб, коли він перебував у міському кризовому центрі. Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову. 16 березня мера Мелітополя звільнили з полону, обмінявши на 9 солдатів строкової служби ЗС Росії.

Раніше, 10 березня, у Мелітополі російські окупанти викрали та відвезли в невідомому напрямку депутатку Запорізької обласної ради від "Європейської Солідарності" Лейлу Ібрагімову. Вони провели обшук, забрали телефони та вивезли Ібрагімову з дому.