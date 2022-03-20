В Херсоне расстреляли Павла Слободчикова — помощника депутата Владимира Сальдо (фото)

Автомобиль расстреляли возле дома Владимира Сальдо, которого после захвата Херсона войсками РФ заметили на акции в поддержку российского вторжения. Деятельность партии "Блок Владимира Сальдо" приостановлена указом СНБО.

20 марта в Херсоне расстреляли машину Павла Слободчикова, помощника депутата Владимира Сальдо. По предварительным данным, водитель авто не выжил. Об этом сообщил депутат партии "За майбутнє" Виталий Богданов в Facebook.

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По словам депутата, происшествие произошло утром у дома семьи Сальдо. Как отмечает автор сообщения, они проснулись от выстрелов.

На данный момент нет официальной информации о том, кто был за рулем, но, по данным СМИ, водитель погиб. Жена Павла Слободчикова, которая, как сообщается, находилась на пассажирском сиденье, ранена.

Также было опубликовано видео с места происшествия. "Проснулись мы от диких выстрелов в 8 утра. Возле Сальдо расстреляли Mercedes и уехали. Стоит Mercedes, стекол нету, убили кого-то и уехали", — говорит автор видео.

[ + – ] Видео с места расстрела авто Слободчикова

"Стоит Mercedes, стекол нет, убили кого-то и уехали", — рассказывает автор.

"Типичный Херсон" также сообщает, что инцидент произошел на улице Пятихатской возле дома Владимира Сальдо.

Кто такой Павел Слободчиков и что о нем известно

[ + – ] Павел Слободчиков баллотировался в депутаты в 2020 году

Павел Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо" в 2020 году. Являлся владельцем трех и директором двух компаний и общественной организации.

Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо после захвата города войсками РФ был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной Кириллом Стремоусовым. Также он был на "совещании", на котором обсуждалось сотрудничество с РФ, в том числе работа "Комитета спасения за мир и порядок".

Напомним, решением СНБО в Украине приостановили деятельность 11 партий, в том числе "Блока Владимира Сальдо".

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