У Херсоні розстріляли блогера, якого підозрюють у зв'язках з окупантами (відео)

Херсонського активіста та блогера Валерія Кулешова вбили вранці 20 квітня біля його будинку.

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Вранці, 20 квітня,в Херсоні застрелили місцевого активіста та блогера Валерія Кулешова, повідомляє місцеве видання "Міст". Кулешова розстріляли вранці біля під'їзду будинку в Шуменському мікрорайоні. Загиблий був в автомобілі Mazda сірого кольору.

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"Міст" називає Кулешова проросійським блогером та активістом. За даними видання, до 2015 року він працював у міліції оперуповноваженим, потім слідчим, мав статус учасника АТО. Активізувався в соцмережах Кулешов з 2016 року, тоді ж почав співпрацювати з Кирилом Стремоусовим, який після російського вторгнення відкрито підтримує окупантів, погодившись працювати в організованому ними псевдооргані влади "Комітет порятунку "За мир і порядок".

"До 2019 року Кулешов та Стремосусов активно працювали в парі, влаштовуючи політичні провокації. З 2019 року показово дистанціювалися після спільного польоту до Китаю на "з'їзд блогерів", але зв'язки підтримували. Влітку 2021 року вони разом погрожували місцевому журналісту", — стверджує "Міст" ".

Під час російського вторгнення Кулешов вів прямі трансляції з місць боїв. Після окупації Херсона став волонтером. "Очевидно, що окупанти його, на відміну від інших волонтерів, не чіпали. Ймовірно, що для росіян Кулешов у Херсоні грав роль активіста та лідера громадської думки", — пише "Міст".

Нагадаємо, 20 березня в Херсоні розстріляли Павла Слободчикова, помічника депутата Володимира Сальдо. Павло Слободчиков балотувався до міськради Херсона від партії "Блок Володимира Сальдо" у 2020 році. Був власником трьох та директором двох компаній та громадської організації. Колишнього мера Херсона Володимира Сальдо після захоплення міста військами РФ помічено на акції на підтримку російського вторгнення, організованої Кирилом Стремоусовим. Також він був на "нараді", на якій обговорювали співпрацю з РФ, зокрема роботуа "Комітету порятунку за мир і порядок".