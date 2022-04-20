В Херсоне расстреляли блогера, которого подозревают в связях с оккупантами (видео)

Херсонского активиста и блогера Валерия Кулешова убили утром 20 апреля возле его дома.

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Утром 20 апреля в Херсоне застрелили местного активиста и блогера Валерия Кулешова, сообщает местное издание "Мост". Кулешова расстреляли утром у подъезда его дома в Шуменском микрорайоне. Погибший находился в автомобиле Mazda серого цвета.

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"Мост" называет Кулешова пророссийским блогером и активистом. По сведениям издания, до 2015 года он работал в милиции оперуполномоченным, затем следователем, имел статус участника АТО. Активничать в соцсетях Кулешов начал с 2016 года, тогда же стал сотрудничать с Кириллом Стремоусовым, который после российского вторжения открыто поддерживает оккупантов, согласившись работать в организованном ими псевдооргане власти "Комитет спасения "За мир и порядок".

"До 2019 года Кулешов и Стремосусов активно работали в паре, устраивая политические провокации. С 2019 года показательно дистанцировались после совместного полета в Китай на "съезд блогеров", но связи поддерживали. Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту", — утверждает "Мост".

Во время российского вторжения Кулешов вел прямые трансляции с мест боев. После оккупации Херсона стал волонтером. "Очевидно, что оккупанты его, в отличие от других волонтеров, не трогали. Предполагается, что для россиян Кулешов в Херсоне играл роль активиста и лидера общественного мнения", — пишет "Мост".

Напомним, 20 марта в Херсоне расстреляли Павла Слободчикова, помощника депутата Владимира Сальдо. Павел Слободчиков баллотировался в горсовет Херсона от партии "Блок Владимира Сальдо" в 2020 году. Являлся владельцем трех и директором двух компаний и общественной организации. Бывший мэр Херсона Владимир Сальдо после захвата города войсками РФ был замечен на акции в поддержку российского вторжения, организованной Кириллом Стремоусовым. Также он был на "совещании", на котором обсуждалось сотрудничество с РФ, в том числе работа "Комитета спасения за мир и порядок".