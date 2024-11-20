В Таиланде приговорили к казни серийную убийцу "мисс Цианид", убившую 14 друзей

36-летнюю Сарарат Рангсивутхапорн признали виновной в убийстве ее подруги, а если подтвердятся и остальные обвинения, то она станет самой жестокой серийной убийцей в Таиланде.

В Таиланде к казни приговорили жестокую серийную убийцу, прозванную в СМИ "мисс Цианид". 36-летняя Сарарат Рангсивутхапорн дала 14 своим друзьям смертельное химическое вещество, поскольку она якобы была должна им деньги. Выжить удалось только одной жертве. Об этом пишет The Sun.

Сарарат Рангсивутхапорн

Сарарат Рангсивутхапорн была приговорена к смертной казни за отравление своей подруги во время отпуска, в то время как ей продолжают предъявлять обвинения в убийстве

У жертвы Сирипорн Кханвонг, 32 лет, на момент смерти в организме был обнаружен цианид.

В апреле 2023 года Сарарат и Кханвонг вместе отправились в провинцию Ратчабури на пикник. Но только они начали есть, как Сирипорн потеряла сознание и умерла на берегу реки. Следователи рассказали, что отравительница наблюдала за ее конвульсиями.

Вскрытие, проведенное позже тайской полицией, показало, что жертва приняла цианид.

Мать и сестра 32-летней жертвы подали жалобу, когда полиция начала расследование. В итоге к обвинению присоединились и другие семьи, которые стали рассказывать о том, как их близкие умирали после встречи с Сарарат.

Полиция быстро собрала доказательства и арестовала женщину еще в мае 2023 года.

Сарарат Рангсивутхапорн, прозванная "мисс Цианид", за 14 убийств и одно покушение Фото: South China Morning Post

Ей были предъявлены обвинения по четырнадцати пунктам в убийствах, совершенных с 2015 года, при этом должностные лица утверждали, что в каждом случае использовался цианид.

Полицейские говорят, что среди убитых были друзья, бывший партнер и знакомый полицейский женщины. Среди них было двенадцать женщин и двое мужчин.

На протяжении всего судебного разбирательства Сарарат продолжала заявлять о своей невиновности по всем предъявленным ей обвинениям. Согласно судебным документам, один человек выжил после предполагаемого отравления.

Сарарат также было предписано выплатить семье убитой женщины два миллиона бат (45 446 фунтов стерлингов) в качестве компенсации.

Мать убитой женщины с ее портретом Фото: South China Morning Post

Полиция полагает, что убийства были совершены из финансовых соображений после того, как Сарарат начала накапливать огромные долги по кредитным картам из-за азартных игр.

"Она просила денег у знакомых, потому что у нее большая задолженность по кредитной карте. Если они просили ее вернуть деньги, она начинала их убивать. Она отравила все 15 жертв цианидом, который добавляла в питьевую воду, еду или лекарства в виде капсул. Финансовые проблемы стали мотивом совершения убийств с использованием цианида", — рассказал заместитель начальника национальной полиции Сурачате Хакпарн.

Еще трое фигурантов дела также были обвинены в совершении различных преступлений.

Среди них бывший муж Сарарат, бывший сотрудник полиции, и ее адвокат.

Их приговорили к одному году, четырем месяцам и двум годам тюремного заключения соответственно за сокрытие улик с целью помочь женщине избежать судебного преследования.

Бывший муж женщины сдался полиции в прошлом году, и полиция полагает, что он, вероятно, помог Сарарат отравить ее бывшего парня.

Напомним, в июле в шикарном отеле Grand Hyatt Erawan Бангкока были найдены тела шестерых иностранных граждан. Все шестеро иностранцев были этническими вьетнамцами, у двоих были паспорта США. Трое мужчин и три женщины — заселились в разные комнаты, но их тела были обнаружены в одной комнате, где не было обнаружено никаких следов борьбы.