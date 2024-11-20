У Таїланді засудили до страти серійну вбивцю "міс Ціанід", яка вбила 14 друзів

36-річну Сарарат Рангсівутхапорн визнали винною у вбивстві її подруги, а якщо підтвердяться й інші звинувачення, то вона стане найжорстокішою серійною вбивцею в Таїланді.

У Таїланді до страти засудили жорстоку серійну вбивцю, прозвану в ЗМІ "міс Ціанід". 36-річна Сарарат Рангсівутхапорн дала 14 своїм друзям смертельну хімічну речовину, оскільки вона нібито була винна їм гроші. Вижити вдалося лише одній жертві. Про це пише The Sun.

Сарарат Рангсівутхапорн

Сарарат Рангсівутхапорн було засуджено до смертної кари за отруєння своєї подруги під час відпустки, тоді як їй продовжують пред'являти звинувачення у вбивстві

У жертви Сіріпорн Кханвонг, 32 років, на момент смерті в організмі було виявлено ціанід.

У квітні 2023 року Сарарат і Кханвонг разом вирушили в провінцію Ратчабурі на пікнік. Але щойно вони почали їсти, як Сіріпорн знепритомніла і померла на березі річки. Слідчі розповіли, що отруйниця спостерігала за її конвульсіями.

Розтин, проведений пізніше тайською поліцією, показав, що жертва прийняла ціанід.

Мати і сестра 32-річної жертви подали скаргу, коли поліція почала розслідування. У підсумку до обвинувачення приєдналися й інші сім'ї, які почали розповідати про те, як їхні близькі вмирали після зустрічі з Сарарат.

Поліція швидко зібрала докази і заарештувала жінку ще в травні 2023 року.

Сарарат Рангсівутхапорн, прозвана "міс Ціанід", за 14 убивств і один замах Фото: South China Morning Post

Їй висунули обвинувачення за чотирнадцятьма пунктами в убивствах, скоєних із 2015 року, водночас посадовці стверджували, що в кожному випадку використовували ціанід.

Поліцейські кажуть, що серед убитих були друзі, колишній партнер і знайомий поліцейський жінки. Серед них було дванадцять жінок і двоє чоловіків.

Протягом усього судового розгляду Сарарат продовжувала заявляти про свою невинуватість за всіма пред'явленими їй звинуваченнями. Згідно із судовими документами, одна людина вижила після ймовірного отруєння.

Сарарат також було наказано виплатити сім'ї вбитої жінки два мільйони бат (45 446 фунтів стерлінгів) як компенсацію.

Мати вбитої жінки з її портретом Фото: South China Morning Post

Поліція вважає, що вбивства було скоєно з фінансових міркувань після того, як Сарарат почала накопичувати величезні борги за кредитними картками через азартні ігри.

"Вона просила грошей у знайомих, тому що в неї велика заборгованість за кредитною карткою. Якщо вони просили її повернути гроші, вона починала їх убивати. Вона отруїла всі 15 жертв ціанідом, який додавала в питну воду, їжу або ліки у вигляді капсул. Фінансові проблеми стали мотивом скоєння вбивств із використанням ціаніду", — розповів заступник начальника національної поліції Сурачате Хакпарн.

Ще троє фігурантів справи також були звинувачені у скоєнні різних злочинів.

Серед них колишній чоловік Сарарат, колишній співробітник поліції, і її адвокат.

Їх засудили до одного року, чотирьох місяців і двох років тюремного ув'язнення відповідно за приховування доказів з метою допомогти жінці уникнути судового переслідування.

Колишній чоловік жінки здався поліції минулого року, і поліція вважає, що він, імовірно, допоміг Сарарат отруїти її колишнього хлопця.

Нагадаємо, в липні в шикарному готелі Grand Hyatt Erawan Бангкока було знайдено тіла шістьох іноземних громадян. Усі шестеро іноземців були етнічними в'єтнамцями, у двох були паспорти США. Троє чоловіків і три жінки — заселилися в різні кімнати, але їхні тіла було виявлено в одній кімнаті, де не було виявлено жодних слідів боротьби.