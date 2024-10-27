В Селидово ВС РФ расстреливают гражданских: прокуратура начала расследование (видео)

В сети появились кадры, как бойцы ВСУ помогают людям после того, как оккупанты обстреляли гражданский автомобиль из автоматического оружия. Кроме того, в районе частного сектора Селидово, который практически не пострадал от активных боевых действий, есть тела погибших мирных жителей.

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Российские военные осуществляют расстрелы мирного населения в Селидово Донецкой области. Тела погибших гражданских зафиксировал оператор ВСУ, когда выполнял облет города дроном. Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" в воскресенье, 27 октября.

Жертвы были обнаружены в частном секторе после захода оккупантов в Селидово.

"После облета дронщиками подконтрольных территорий города, особенно частного сектора, были замечены на улицах трупы в гражданской одежде, при том, что данные участки города не пострадали от активных боевых действий, то есть данные убийства происходили уже после взятия под контроль этих территорий противником. Пилоты отмечают, что таких трупов немало по городу", — отметил военный.

Фото: Офицер+ / Telegram

В сети также опубликовали кадры, на которых оккупанты открыли огонь по автомобилю гражданских в Селидово, в результате чего они были ранены. Бойцы подразделения "Призрак Хортицы" 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады "Кара-Даг" НГУ оперативно прибыли на место происшествия для эвакуации пострадавших и оказания им первой помощи.

Реакция правоохранительных органов

За нарушение законов и обычаев войны прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование, заявили в Офисе генерального прокурора Украины.

27 октября 2024 года в нескольких Telegram-каналах появились сообщения о расстрелах мирных жителей в Селидово. На одном из обнародованных видео зафиксировано, как военные РФ, вероятно, расстреляли гражданский автомобиль из автоматического оружия. В салоне находились два человека: один из них получил ранения. После инцидента военные ВСУ прибыли на место, оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали мирных жителей.

По предварительным данным, инцидент произошел еще 24 октября.

В Офисе генпрокурора добавили, что, по данным медиа, российские оккупанты также расстреляли двух женщин. В частном секторе, который не пострадал от активных боев, обнаружены тела гражданских, что свидетельствует о том, что убийства произошли после взятия этих территорий под контроль российскими войсками.

Сейчас следователи проводят действия для выяснения обстоятельств преступления и установления личных данных жертв оккупационных сил.

Напомним, 24 октября командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов сообщил, что российские оккупанты заходят в Селидово взводами и рассредотачиваются по домам и подвалам.

25 октября Институт изучения войны высказал предположение, что в ближайшее время ВСУ вынужденно покинут Селидово из-за угрозы окружения.