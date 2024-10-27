У Селидовому ЗС РФ розстрілюють цивільних: прокуратура розпочала розслідування (відео)

У мережі з'явилися кадри, як бійці ЗСУ допомагають людям після того, як окупанти обстріляли цивільний автомобіль з автоматичної зброї. Крім того, в районі приватного сектору Селидового, який практично не постраждав від активних бойових дій, є тіла загиблих мирних жителів.

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Російські військові здійснюють розстріли мирного населення у Селидовому Донецької області. Тіла загиблих цивільних зафіксував оператор ЗСУ, коли виконував обліт міста дроном. Про це повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у неділю, 27 жовтня.

Жертви були виявлені у приватному секторі після заходу окупантів у Селидове.

"Після обльоту дронщиками підконтрольних територій міста, особливо приватного сектору, було помічено на вулицях трупи в цивільному одязі, при тому, що дані ділянки міста не постраждали від активних бойових дій, тобто дані вбивства відбувалися вже після взяття під контроль цих територій противником. Пілоти відмічають, що таких трупів чимало по місту", — зазначив військовий.

Фото: Офіцер+ / Telegram

У мережі також опублікували кадри, на яких окупанти відкрили вогонь по автомобілю цивільних у Селидовому, внаслідок чого їх було поранено. Бійці підрозділу "Привид Хортиці" 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади "Кара-Даг" НГУ оперативно прибули на місце події для евакуації постраждалих та надання їм першої допомоги.

Реакція правоохоронних органів

За порушення законів і звичаїв війни прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування, заявили в Офісі генерального прокурора України.

27 жовтня 2024 року в декількох Telegram-каналах з’явилися повідомлення про розстріли мирних жителів у Селидовому. На одному з оприлюднених відео зафіксовано, як військові РФ, ймовірно, розстріляли цивільний автомобіль з автоматичної зброї. У салоні перебували двоє людей: один з них отримав поранення. Після інциденту військові ЗСУ прибули на місце, надали постраждалому медичну допомогу та евакуювали мирних мешканців.

За попередніми даними, інцидент трапився ще 24 жовтня.

В Офісі генпрокурора додали, що, за даними медіа, російські окупанти також розстріляли двох жінок. У приватному секторі, який не постраждав від активних боїв, виявлено тіла цивільних, що свідчить про те, що вбивства сталися після взяття цих територій під контроль російськими військами.

Наразі слідчі проводять дії для з'ясування обставин злочину та встановлення особистих даних жертв окупаційних сил.

Нагадаємо, 24 жовтня командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов повідомив, що російські окупанти заходять в Селидове взводами і розосереджуються по будинках і підвалам.

25 жовтня Інститут вивчення війни висловив припущення, що найближчим часом ЗСУ вимушено покинуть Селидове через загрозу оточення.