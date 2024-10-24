"Заходять цілими взводами": ЗС РФ просочуються у Селидове і займають будинки, — бійці ЗСУ (карта)

За словами військових, російські окупаційні війська мають успіхи у місті. Екіпажі дронів FPV, які працюють на місці, повідомляють, що виконують понад 100 вильотів на день, завдаючи ударів по живій силі противника. Проте навіть цього недостатньо для стримування натиску окупантів.

Related video

Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень, найбільше атак — 38 — було на Покровському напрямку, зокрема поблизу міста Селидове. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні у четвер, 24 жовтня.

Російські окупанти вели штурмові й наступальні дії в районах Новоторецька, Лисівки, Сухої Балки, Променя, Сухого Яру, Крутого Яру, Миролюбівки, Красного Яру та Михайлівки.

"Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію", — повідомили у Генштабі.

Згідно з даними аналітиків DeepState, російська армія просунулася у Селидовому.

Просування ЗС РФ у Селидовому станом на 24 жовтня Фото: deepstatemap.live

У місто росіяни заходять цілими взводами, повідомив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"Знайомі екіпажі ФПВ кажуть що роблять по 100+ вильотів за день суто по піхоті ворога, але все одно не справляються з такими потоком. Ворог плідно просочується та проводить розосередження по будинках і підвалах", — написав він у своєму Тelegram-каналі "Говорять снайпер".

За словами полонених, яких вдалося допитати, ворог отримав підкріплення. Свіжі резерви прибули з метою захопити території, які, за їхніми звітами, "вже захоплено". Військовий прогнозує, що найближчими днями варто очікувати посилення тиску.

Станіслав Бунятов про ситуацію у Селидовому Фото: Скриншот

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що росіяни мають успіх в центрі Селидового, де зайняли вже декілька багатоповерхівок.

"П***ри просочуються як таргани, поступово у всіх будинки. Спостерігаючи кадри боїв і стан міських забудов, з сумом хочу сказати, що бої за Селидове чимось нагадують бої за Новогродівку… Хорошого мало", — вважає військовий.

"Алекс" про бої в Селидовому Фото: Скриншот

Нагадаємо, 22 жовтня боєць із позивним "Мучной" заявив про просування ЗС РФ у Селидовому з півночі, сходу і півдня. Противник намагається вийти до річки Солона на схід від селища Вишневе, щоб здобути контроль над останньою дорогою на Покровськ із західного боку.