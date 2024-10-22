Половина міста — під військами РФ. Селидове оточують із флангів, чим обернеться втрата міста

Ситуація в Селидовому для ЗСУ стрімко погіршується: ворог просувається з трьох боків і хоче взяти під контроль останню дорогу з Покровська. Опитані Фокусом військові аналітики бачать паралелі з боями за Вугледар і оцінюють окупацію міста як "50 на 50".

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Війська Росії активно просуваються в місті в Селидовому, ситуація для ЗСУ значно погіршилася ще на вихідних. Українські військові попереджають, що під їхнім контролем залишилася одна дорога для постачання — траса на Покровськ із західного боку.

Боєць із позивним "Мучной" повідомляє про просування ворога в місті з півночі, сходу і півдня. До висоток у центрі міста, де розташований основний укріпрайон ЗСУ, росіяни поки що не дійшли. Відзначаються спроби ЗС РФ вийти до річки Солона на схід від селища Вишневе, щоб здобути контроль над останньою дорогою, що входить до Селидового з Покровська.

"Якщо їм це вдасться, то до неї залишиться пройти близько півкілометра. Таким чином гарнізон ЗСУ опиниться в оточенні", — стверджують російські воєнкори.

ЗС РФ хочуть відрізати Селидове від Покровська

"Мучной" підтверджує ці дані: почалися штурми Вишневого на захід від Селидового, щоб відрізати місто від Покровська. Зараз там постійно працює артилерія і чути виліт авіації.

Лейтенант "Алекс" підтверджує успіхи противника в приватному секторі в східній частині Селидового, йде наступ на центр міста. Цьому просуванню сприяли їхні попередні успіхи на флангах.

"Штурмують виключно піхотою, як таргани бігають від хати до хати", — описав він стан справ.

Водночас боєць із 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов прямо говорить про окупацію половини Селидового.

"Думаю причини такого краху зрозумілі... Елементарно нікому стояти в обороні, малими групами окупанти проникають крізь позиції, а якщо зустрічають опір, то обходять його", — пише він.

Вугледар-2: Селидове швидко оточують із флангів

Місто оточене з півночі, півдня і сходу, що загрожує його падінням, як було з Вугледаром. ЗС РФ закріпилися в приватному секторі, використовуючи тактику малих груп і поступово просуваються до центру міста, зазначає експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Основне завдання — захоплення центральної частини, рухаючись головними вулицями Берегова та Михайлівська. Одночасно вони намагаються закріпитися в приватному секторі, кожен будинок перетворюється на вогневу точку. ЗСУ стикаються в перевазі піхоти, що свідчить про завдання командування РФ окупувати місто якомога швидше. Кидають велику кількість живої сили", — зауважує він у спілкуванні з Фокусом.

Паралельно зі збільшенням тиску на Селидове на півдні від траси до Покровська росіяни перейшли до інтенсивних боїв у районі Лисівки. Коваленко зазначає, що ЗСУ в процесі оборони виснажують російські сили, але можливостей для контрнаступу поки немає.

Імовірність окупації Селидового наразі співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий оцінює як "50 на 50". Флангові атаки — ефективна тактика і "ахіллесова п'ята" ЗСУ, через це українці нещодавно стали свідками падіння Вугледара.

Тиск на ЗСУ по флангах під містом Селидове Донецької області, де оборону тримає 15-та бригада Нацгвардії України Кара-Даг.

"Загалом під Покровськом величезне угруповання ЗС РФ до 70 000 солдатів. Їх використовують у боях максимально розумно, є якісно підготовлені люди. Проводяться постійні ротації: одні йдуть в атаки, інші очікують заміни. Потужна підтримка артилерії та авіації. Не хочеться говорити про падіння Селидового, все залежить від обстановки", — коротко пояснив він.

Захоплення Селидового дасть можливість ЗС РФ розвивати наступ на південь від Покровська та обходити його з півдня. Свіжі дані Генштабу ЗСУ свідчать, що окупанти найактивніше діють на Покровському напрямку, а біля Селидового ситуація особливо напружена.

Здійснено 26 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій у районах Селидового, Миролюбівки, Луча і Лисівки. Майже половина всіх бойових зіткнень сталася біля Селидового.

Нагадаємо, російські війська також просуваються на південь від Часового Яру, до Костянтинівки їм залишилося пройти 7 кілометрів. Українські сили зберігають контроль над Часовим Яром.

Фокус раніше писав, як знімальна група проекту "Донбас Реалії" потрапила під обстріл на Бахмутському напрямку. Ворожий снаряд упав поруч із воєнкором Романом Пагуличем і бійцями, з якими він розмовляв.