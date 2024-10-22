Половина города – под войсками РФ. Селидово окружают с флангов, чем обернется потеря города

Ситуация в Селидово для ВСУ стремительно ухудшается: враг продвигается с трех сторон и хочет взять под контроль последнюю дорогу из Покровска. Опрошенные Фокусом военные аналитики видят параллели с боями за Угледар и оценивают оккупацию города как "50 на 50".

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Войска России активно продвигаются в городе в Селидово, ситуация для ВСУ значительно ухудшилась еще на выходных. Украинские военные предупреждают, что под их контролем осталась одна дорога для снабжения — трасса на Покровск с западной стороны.

Боец с позывным "Мучной" сообщает о продвижении врага в городе с севера, востока и юга. До высоток в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ, россияне пока не дошли. Отмечаются попытки ВС РФ выйти к реке Соленая восточнее поселка Вишневое, чтобы получить контроль над последней дорогой, которая входит в Селидово из Покровска.

"Если им это удастся, то до нее останется пройти около полукилометра. Таким образом гарнизон ВСУ окажется в окружении", — утверждают российские военкоры.

ВС РФ хотят отрезать Селидово от Покровска

"Мучной" подтверждает эти данные: начались штурмы Вишневого к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. Сейчас там постоянно работает артиллерия и слышен вылет авиации.

Лейтенант "Алекс" подтверждает успехи противника в частном секторе в восточной части Селидово, идет наступление на центр города. Этому продвижению способствовали их предыдущие успехи на флангах.

"Штурмуют исключительно пехотой, как тараканы бегают от дома к дому", — описал он положение дел.

В то же время боец из 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов прямо говорит об оккупации половины Селидово.

"Думаю причины такого краха понятны… Элементарно некому стоять в обороне, малыми группами оккупанты проникают сквозь позиции, а если встречают сопротивление, то обходят его", — пишет он.

Угледар-2: Селидово быстро окружают с флангов

Город окружен с севера, юга и востока, что грозит его падением, как было с Угледаром. ВС РФ закрепились в частном секторе, используя тактику малых групп и постепенно продвигаются к центру города, отмечает эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Основная задача — захват центральной части, двигаясь по главным улицам Береговая и Михайловская. Одновременно они пытаются закрепиться в частном секторе, каждый дом превращается в огневую точку. ВСУ сталкиваются в превосходстве пехоты, что говорит о задании командования РФ оккупировать город как можно быстрее. Кидают большое количество живой силы", — замечает он в общении с Фокусом.

Параллельно с увеличением давления на Селидово на юге от трассы к Покровску россияне перешли к интенсивным боям в районе Лысовки. Коваленко отмечает, что ВСУ в процессе обороны истощают российские силы, но возможностей для контрнаступления пока нет.

Вероятность оккупации Селидово в настоящее время соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый оценивает как "50 на 50". Фланговые атаки — эффективная тактика и "ахиллесова пята" ВСУ, из-за этого украинцы недавно стали свидетелями падения Угледара.

Давление на ВСУ по флангам под городом Селидово Донецкой области, где оборону держит 15-я бригада Нацгвардии Украины Кара-Даг.

"В целом под Покровском огромная группировка ВС РФ до 70 000 солдат. Их используют в боях максимально разумно, есть качественно подготовленные люди. Проводятся постоянные ротации: одни идут в атаки, другие ожидают замены. Мощная поддержка артиллерии и авиации. Не хочется говорить о падении Селидово, все зависит от обстановки", — кратко пояснил он.

Захват Селидово даст возможность ВС РФ развивать наступление к югу от Покровска и обходить его с юга. Свежие данные Генштаба ВСУ свидетельствуют, что оккупанты активнее всего действуют на Покровском направлении, а возле Селидово ситуация особенно напряженная.

Совершено 26 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Селидово, Миролюбовки, Луча и Лысовки. Почти половина всех боестолкновений произошла возле Селидово.

Напомним, российские войска также продвигаются на юг от Часового Яра, до Константиновки им осталось пройти 7 километров. Украинские силы сохраняют контроль над Часовым Яром.

Фокус ранее писал, как съемочная группа проекта "Донбасс Реалии" попала под обстрел на Бахмутском направлении. Вражеский снаряд упал рядом с военкором Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он разговаривал.