Разорвался на расстоянии 3-х метров: журналисты попали под обстрел РФ во время съемок (видео)

В результате российского обстрела пострадали двое военнослужащих ВСУ и корреспондент, который записывал с ними интервью.

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Съемочная группа проекта "Донбасс Реалии" попала под обстрел во время съемок военных на Бахмутском направлении в Донецкой области. Соответствующее видео обнародовано на You-Tube канале проекта.

Как отметили журналисты, первый снаряд упал рядом с военным корреспондентом Романом Пагуличем и бойцами, с которыми он общался.

"В результате Роман Пагулич получил контузию, двое бойцов — легкие ранения. Осколки не задели оператора Павла Холодова. Всех пострадавших доставили в стабилизационный пункт, где им оказали первую помощь", — говорится в сообщении.

На видео видно, как российский снаряд попадает рядом с украинскими военными и журналистами. В сюжете протитровано, что боеприпас разорвался на расстоянии трех метров от съемочной группы.

Также журналисты показали, как сразу после взрыва пострадавшим оказывается первая медицинская помощь, после чего раненых эвакуируют в стабилизационный пункт.

"Сейчас угрозы жизни раненых бойцов и членов съемочной группы нет", — отметили в "Донбасс Реалии".

Напомним, 19 октября в ВСУ предупредили блогеров и СМИ о наказании за искажение действий ТЦК.

18 октября украинского журналиста Максима Буткевича вернули из плена.