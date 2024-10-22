Розірвався на відстані 3-х метрів: журналісти попали під обстріл РФ під час зйомок (відео)

В результаті російського обстрілу постраждали двоє військовослужбовців ЗСУ та кореспондент, який записував з ними інтерв'ю.

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Знімальна група проєкту "Донбас Реалії" потрапила під обстріл під час зйомок військових на Бахмутському напрямку у Донецькій області. Відповідне відео оприлюднене на You-Tube каналі проєкту.

Як зазначили журналісти, перший снаряд упав поруч із військовим кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався.

"У результаті Роман Пагулич отримав контузію, двоє бійців — легкі поранення. Осколки не зачепили оператора Павла Холодова. Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, як російський снаряд влучає поряд з українськими військовими та журналістами. В сюжеті протитровано, що боєприпас розірвався на відстані трьох метрів від знімальної групи.

Також журналісти показали, як одразу після вибуху постраждалим надається перша медична допомога, після чого поранених евакуюють до стабілізаційного пункту.

"Наразі загрози життю поранених бійців і членів знімальної групи немає", — наголосили у "Донбас Реалії".

Нагадаємо, 19 жовтня у ЗСУ попередили блогерів та ЗМІ про покарання за спотворення дій ТЦК.

18 жовтня українського журналіста Максима Буткевича повернули з полону.